Пациенты попросили Минздрав изменить критерии оценки качества медпомощи

Минздрав разработал критерии для оценки качества медицинской помощи. В текущем виде проект может сделать пациента менее защищенным, заявили профильные объединения

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Пациентские сообщества попросили Министерство здравоохранения доработать критерии оценки качества оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом РБК рассказали представители общественных организаций.

С января 2025 года проводить диагностику и лечение пациентов как в государственных, так и в частных клиниках должны в соответствии с клиническими рекомендациями. Однако в случае, если у пациента возникнут претензии к работе учреждения, при его проверке должны учитываться не клинические рекомендации, а именно критерии, указывал Минздрав. Для их утверждения министерство разработало проект приказа. Документ опубликован для общественного обсуждения, которое завершилось 20 февраля. Критерии формируются на основе клинических рекомендаций, а также порядков оказания медпомощи. Предыдущие критерии были утверждены в мае 2017 года.

Представленный проект не включает сроки проведения манипуляций, отметила в разговоре с РБК заместитель председателя координационного совета Движения против рака Галина Маргевич. «Если ранее в критериях качества при раке молочной железы был, например, пункт о том, что определенные манипуляции, например химиотерапия, таргетная терапия или гормонотерапия, должны быть выполнены в течение месяца с момента проведения операции, то теперь ничего подобного вы там не найдете и это пугает», — сказала Маргевич.

Она также обратила внимание на разный уровень проработки критериев. К примеру, для заболеваний системы крови довольно подробно указаны критерии, касающиеся лекарственной терапии (указаны группы препаратов, которые необходимо назначить, есть указания на линии терапии), а также детализированы критерии по диагностике вплоть до указания частоты измерений. В то же время для оценки качества оказания медпомощи в профиле «онкология» никакой детализации нет — все лечение сведено в несколько пунктов. «Можно было бы с этим согласиться, если бы критерии были дополнены фразой «в соответствии с клиническими рекомендациями», но ее тоже нет», — пояснила Маргевич. В связи с этим проект необходимо доработать, считает она.

«Возможно, данная ситуация связана с попыткой снижения жалоб со стороны пациентов на качество оказания медпомощи, особенно при назначении наименее затратных для бюджета медицинских процедур или при выборе терапии, — говорит Маргевич. — Но столь ограниченные критерии могут привести к не всегда контролируемому назначению несвоевременной терапии, а это усилит нагрузку на бюджет из-за необходимости дополнительного лечения пациентов и скажется на продолжительности жизни пациента».

В декабре 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила опасения, что внедрение клинических рекомендаций на обязательной основе может создать врачам проблемы, а эксперты отмечали, что возможности и материально-техническая база региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение рекомендаций по многим профилям. Опрос врачей также показал, что более 40% из них опасаются роста уголовных дел против докторов и больниц в связи с обязательным переходом на клинические рекомендации. 60% уверены, что увеличится бюрократическая нагрузка. Чтобы дать разъяснения, Минздрав провел лекции, где еще раз продекларировал, что клинические рекомендации — это первый и важный документ для врача при принятии решения о процессе лечения, но по ним не будут оценивать качество оказания медицинской помощи.

Разработанные критерии качества не позволят оценить своевременность, периодичность и объем необходимых исследований на всех этапах лечения: диагностики онкологических заболеваний, подбора противоопухолевой лекарственной терапии, коррекции или смены терапии (при развитии рецидива или неэффективности применяемого препарата), диспансерного наблюдения, считают представители всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Организация направила свои предложения в рамках обсуждения проекта, РБК с ними ознакомился.

Также предложенные критерии не позволят оценить своевременность и правильность выбора лечения, так как оценка проверяется по принципу «назначено/проведено». Как обратило внимание «Содействие», ни в одном заболевании не указана необходимость проведения консультации специалистов по показаниям при подборе терапии, например кардиолога, эндокринолога, гинеколога и других. Формулировка в критериях «выполнена оценка эффективности терапии» субъективна, считают представители организации, так как она не позволяет определить, на чем основывается эта оценка: на инструментальном, диагностическом обследовании или на других методиках. Также не прописана степень достижения запланированного результата.

В проекте Минздрава также отсутствуют критерии, позволяющие оценить порядок оформления рецепта или представление на врачебную комиссию, и отсутствуют оценки действий врача при коррекции или смене терапии по созыву консилиума врачей, считают в «Содействии».

К тому же проект не учитывает порядок оказания медицинской помощи по профилю «гематология» — в критериях оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям не уточняется, врачом какой специальности выполняются действия: участковым терапевтом, участковым педиатром, врачом общей практики, иными врачами-специалистами, врачом-гематологом или врачом-онкологом.

В своем отзыве на проект Всероссийское общество гемофилии указало, что в критериях оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при гемофилии отсутствует терапия препаратом эмицизумаб. В то же время применение этого препарата предусмотрено в соответствующих клинических рекомендациях, разработан также порядок перевода на данную терапию. Эмицизумаб также включен в перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) и в список для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН).

Также, как отмечают в организации, критерии оценки качества специализированной медпомощи взрослым и детям при гемофилии не включают важное лабораторное исследование на наличие ингибиторов к фактору VIII или IX. В организации пояснили, что такое исследование неоднократно упоминается в клинических рекомендациях как необходимое условие уточнения диагноза, определения тактики лечения, а также контроля лекарственной терапии.

То же самое касается и применения препаратов ромиплостим и элтромбопаг (агонисты рецептора тромбопоэтина) при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (ИТП) у взрослых.

Для этого заболевания характерно существенное снижение уровня тромбоцитов в крови. Общественники отметили, что в то же время эти препараты включены в критерии оценки качества медпомощи детям. Но в случае лечения взрослых они отсутствуют, хотя входят в клинические рекомендации, а также в список жизненно важных лекарств, а пациенты получают их за счет региональных закупок. По мнению организации, отсутствие этих препаратов в критериях может побудить региональные власти к сокращению объемов их закупки в рамках льготы.

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, интенсивная работа по составлению критериев качества, которая сейчас ведется, правильная, их нужно обновлять и расширять, потому что до недавнего времени критерии качества существовали для совершенно незначительного количества заболеваний. При этом он сомневается, что клинические рекомендации можно полностью исключить из системы оценки качества медпомощи.

«Какими бы хорошими ни были критерии качества, клинреки содержат много нюансов, профилей больных, условия назначения той или иной терапии, ее альтернативность и вариабельность. Невозможно в очень короткие критерии качества уложить все необходимые подходы к лечению заболеваний. Поэтому при проведении оценки качества эксперту все равно придется заглядывать в клинреки», — заявил Жулев РБК.

По мнению члена Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, президента Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексея Старченко, предложенные Минздравом критерии приведут к снижению качества медпомощи и защищенности пациентов. Как заявил он «Медвестнику», вся экспертная деятельность сведется к формальной оценке только медицинских манипуляций, таких как осмотр врача или введение препарата, без учета их необходимости, обоснованности или целесообразности в конкретной клинической ситуации исходя из состояния пациента.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения.