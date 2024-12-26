Опрос выявил у врачей опасения уголовной ответственности из-за клинреков

Врачи опасаются роста нагрузки и числа уголовных дел из-за обязательного применения с 1 января 2025-го клинических рекомендаций, выявил опрос «Справочника врача». Всероссийский союз пациентов просил президента отложить их введение

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Как врачи оценили введение клинических рекомендаций

Более 40% опрошенных врачей считают, что обязательное применение клинических рекомендаций приведет к росту уголовных дел против докторов и больниц, а 60% уверены, что увеличится бюрократическая нагрузка. Это следует из опроса, проведенного в декабре сервисом «Справочник врача». В опросе приняли участие 1,6 тыс. врачей разных профилей. РБК ознакомился с его результатами.

Клинические рекомендации (клинреки) — это документ, на основе которого врач должен определять тактику диагностики и лечения заболевания. Они описывают варианты медицинского вмешательства и последовательность действий медработника в разных ситуациях, а также необходимость применения препаратов с указанием определенных дозировок. С 1 января 2025 года их применение станет обязательным, до этого предусматривался переходный период с разными сроками вступления документов в силу.

В начале декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что внедрение клинических рекомендаций может создать врачам проблемы, а эксперты выразили опасение, что возможности и материально-техническая база региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение рекомендаций по многим профилям.

В мобильном приложении «Справочник врача», которое принадлежит компании «Медицинские информационные решения» и появилось в 2013 году, зарегистрированы больше 465 тыс. врачей из России. Создатели поясняют, что в нем может зарегистрироваться любое лицо без медицинского образования, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т.д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности исследований. В исследовании о применении клинических рекомендаций приняли участие 1645 респондентов из всех регионов России.

Возможный рост числа уголовных дел и увеличение нагрузки — основные переживания врачей по поводу внедрения клинических рекомендаций. В остальных случаях специалисты видят и положительные последствия. К примеру, треть опрошенных считают, что пациент получит больше контроля над лечением своего заболевания, сможет пошагово проверять действия врача по клиническим рекомендациям; повысится прозрачность работы врачей для проверяющих органов; врач защитит себя от излишних требований и претензий от пациентов. 22% считают, что в результате обязательного применения клинических рекомендаций повысится правовая защищенность врачей, а 19% — что повысится качество медпомощи.

Меньше половины — 41% — врачей отметили, что скорее готовы перейти на обязательное выполнение клинреков, но боятся своей юридической незащищенности в спорных случаях. Абсолютную готовность следовать им выразили только 20% опрошенных, указав, что их полностью устраивают все клинические рекомендации по их специальности. 19% указали, что опасаются устаревшей информации в клинических рекомендациях, а 5% — что клинические рекомендации по их специальности «крайне устарели».

Почти 42% опрошенных сообщили, что больница, в которой они работают, в целом готова к переходу на обязательное соблюдение клинреков, но считают, что некоторые требования стандартов будет невозможно соблюдать. О полной готовности больницы сообщили только 11,6%, а 24,2% указали, что больница не готова.

Согласно опросу, в основном больницы не готовы переходить на клинические рекомендации из-за отсутствия технических возможностей (аппаратуры, лабораторных расходников и прочего), на эту причину указали 85,7% опрошенных. Больше половины — 57,5% — указали на недостаточное количество сотрудников, а 55% сообщили о проблемах с поставками лекарств. Проблему в отсутствии необходимых управленческих навыков у руководства лечебного учреждения увидели 47% опрошенных, 32% указали на нехватку помещений для открытия новых отделений, а 30% — на недостаточную квалификацию врачей.

В опросе только половина врачей — 47% — сообщили, что хорошо ознакомлены с клиническими рекомендациями по их специальности. 24% указали, что не знакомы с документом, а 27% затруднились ответить.

Самым неактуальным разделом клинических рекомендаций опрошенные врачи назвали раздел о лечении — 37%. «Считаю, что это важный знак как для составителей клинических рекомендаций (экспертов Минздрава и российских профильных научных сообществ), так и для врачей страны: необходимо активно участвовать в обсуждении проектов клинических рекомендаций, вносить предложения. Вероятно, тогда клинические рекомендации будут вызывать меньше вопросов у клиницистов», — сказал РБК врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

Он резюмировал, что, согласно опросу, в целом и больницы, и сами доктора готовы к обязательному исполнению клинических рекомендаций, но считают, что необходимо усовершенствовать юридические тонкости, лучше подготовить и оснастить рабочие места.

Союз пациентов предложил отложить введение клинреков

Чтобы снять риски, связанные с обязательным применением клинических рекомендаций, Минздрав заявил, что они не являются предметом государственного контроля и не влекут административную или уголовную ответственность. Оценивать качество оказываемой медпомощи должны на основании определенных критериев, которые утверждаются отдельным приказом министерства, указывал генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский.

Министерство также разработало порядок применения клинреков, который устанавливает, что они не являются предметом оценки качества оказания медпомощи.

Но пациенты считают, что если такой контроль будет снят, то врачи не будут в обязательном порядке придерживаться инструкций в клинических рекомендациях, а эксперты потеряют четкий ориентир при оценке качества работы врачей и больниц.

В связи с этим Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо президенту Владимиру Путину. В этом письме, с которым ознакомился РБК, ВСП заявляет, что существующие критерии оценки качества медпомощи, которые утверждаются отдельным приказом Минздрава, «имеют общий характер и непригодны для проведения контрольно-экспертных мероприятий». Поэтому контролировать работу врачей и медорганизаций необходимо либо на основе клинических рекомендаций, либо же пересмотреть сами критерии, считают пациенты.

Поэтому в своем письме ВСП попросил президента взять на личный контроль подготовку необходимых нормативных актов, предусмотреть применение клинических рекомендаций при контроле качества и безопасности медпомощи, пока не будут разработаны и внедрены «всеобъемлющие» критерии оценки качества медпомощи по каждому заболеванию. ВСП также попросил передать право утверждать порядок применения клинических рекомендаций от Минздрава правительству.

Еще одно предложение — перенести обязательное соблюдение клинических рекомендаций на 1 сентября 2025 года. Кроме того, по мнению пациентской организации, необходимо сформировать межведомственную рабочую комиссию, куда войдут органы исполнительной и законодательной власти, эксперты в медицине, пациентские организации, для всестороннего обсуждения и подготовки необходимых документов по вопросам экспертизы и контроля качества медпомощи, а также судьбы клинических рекомендаций как инструмента оказания медицинской помощи.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента.

По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, на клинические рекомендации было бы очень рискованно опираться при оценке качества медпомощи. «Сами по себе клинические рекомендации — это продукт статистического анализа наиболее доказательных исследований в здравоохранении. Но, как любая статистика, они далеко не всегда применимы к конкретному пациенту», — указала она.

Необходимо более внятно определить статус этих рекомендаций, а до этого момента все же целесообразно перенести сроки их обязательного внедрения, считает эксперт. Это может потребовать внесения изменений в некоторые нормативные акты, но, указывает Попович, такую работу нужно проводить в чрезвычайно короткие сроки, чтобы не допустить проблем при оказании помощи в первые же дни нового года.

По словам эксперта, обязательное применение рекомендаций повышает риск очень серьезных срывов в финансировании помощи просто потому, что экономического обоснования необходимых для их полной реализации ресурсов пока не представили. «Я считаю, что нужен куда более серьезный анализ последствий перехода к концепция обязательного применения клинических рекомендаций в полном объеме. Далеко не всем пациентам и далеко не всегда необходимо слепо следовать полному перечню алгоритмов этих рекомендаций, даже несмотря на глубочайшую их проработку лучшими специалистами страны. Их статус нужно определять исключительно как рекомендации, они не могут быть юридически обязывающим документом, иначе медицина просто захлебнется в разборках с прокуратурой», — заключила Попович.