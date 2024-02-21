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Военная операция на Украине ,  
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Майданов связал приговор на Украине к 15 годам с песней «Сарматушка»

Денис Майданов связал приговор на Украине к 15 годам с песней «Сарматушка»
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Майданов
Денис Майданов (Фото: news.ru / Global Look Press)

Российского певца и депутата от «Единой России» Дениса Майданова приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества из-за песни «Сарматушка». Об этом Майданов сообщил телеканалу «360».

По словам певца, текст песни ему прислал сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Майданов увидел в тексте «зерно», дописал припев и сочинил музыку.

«Во-первых, хотелось поддержать наши РВСН, во-вторых — сказать идиотам на той стороне, что лишний раз с Россией с позиции силы разговаривать бесполезно. Кто-то там закричал: «Майданов грозит ядерным оружием». Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. <…> Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык», — рассказал исполнитель.

Песня «Сарматушка» и клип к ней вышли 17 декабря 2022 года — в день РВСН. В ней присутствует следующее четверостишие:

Ему ПРО США не помеха,

Ему санкции не страшны.

Для «Сармата» одна лишь утеха —

Потревожить натовцев сны.

«Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», — добавил музыкант в разговоре с «360».

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О заочном приговоре Майданову за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины СБУ сообщила в декабре 2022 года. В спецслужбе тогда подчеркнули, что парламентарий в феврале 2022 года поддержал постановление об обращении к президенту с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР, а спустя неделю он проголосовал за ратификацию договоров «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и республиками Донбасса. Сам депутат называл приговор истерикой, подтверждающей правильность действий России.

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