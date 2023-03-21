Украинский суд заочно приговорил Майданова

Украинский суд заочно приговорил 20 российских депутатов. Их обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 15 годам заключения

Денис Майданов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, говорится в заявлении офиса генерального прокурора страны.

«При публичном обвинении прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 20 депутатов Госдумы признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что депутаты Госдумы, в отношении которых украинский суд вынес приговоры, в феврале 2022 года поддержали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.

Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале приводит список депутатов, в отношении которых был вынесен заочный приговор:

Алтухов Сергей Викторович;

Альшевских Андрей Геннадьевич;

Амельченкова Ольга Николаевна;

Аникеев Андрей Анатольевич;

Аникеев Григорий Викторович;

Артамонова Валентина Николаевна;

Аршба Отари Ионович;

Аршинова Алена Игоревна;

Баженов Тимофей Тимофеевич;

Байгускаров Зариф Закирович;

Борцов Николай Иванович;

Булавинов Вадим Евгеньевич;

Исламов Дмитрий Викторович;

Кузьмин Михаил Владимирович;

Майданов Денис Васильевич;

Панков Николай Васильевич;

Петров Юрий Александрович;

Пилипенко Ольга Васильевна;

Пивненко Валентина Николаевна;

Погорелый Дмитрий Викторович.

После начала российской спецоперации власти Украины расширяли санкционные списки, включая туда российских политиков, военных, бизнесменов и деятелей культуры. Так, под санкциями Украины находятся президент России Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу, патриарх Кирилл.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции против президента Сирии Башара Асада после признания последним новых территорий в составе России. В тот же санкционный список попали еще 299 физических лиц и 141 юридическое, включая министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, премьер-министра Хусейна Арнуса, Сергея Матвиенко (сын спикера российского Совфеда Валентины Матвиенко), Владимира Патрушева (племянник секретаря Совбеза России Николая Патрушева) и др.