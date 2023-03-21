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Украинский суд заочно приговорил Майданова

Украинский суд заочно приговорил Майданова, Исламова, Панкова и еще 17 депутатов Госдумы
Украинский суд заочно приговорил 20 российских депутатов. Их обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 15 годам заключения
Денис Майданов
Денис Майданов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Государственной думы к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, говорится в заявлении офиса генерального прокурора страны.

«При публичном обвинении прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 20 депутатов Госдумы признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что депутаты Госдумы, в отношении которых украинский суд вынес приговоры, в феврале 2022 года поддержали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.

Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале приводит список депутатов, в отношении которых был вынесен заочный приговор:

  • Алтухов Сергей Викторович;
  • Альшевских Андрей Геннадьевич;
  • Амельченкова Ольга Николаевна;
  • Аникеев Андрей Анатольевич;
  • Аникеев Григорий Викторович;
  • Артамонова Валентина Николаевна;
  • Аршба Отари Ионович;
  • Аршинова Алена Игоревна;
  • Баженов Тимофей Тимофеевич;
  • Байгускаров Зариф Закирович;
  • Борцов Николай Иванович;
  • Булавинов Вадим Евгеньевич;
  • Исламов Дмитрий Викторович;
  • Кузьмин Михаил Владимирович;
  • Майданов Денис Васильевич;
  • Панков Николай Васильевич;
  • Петров Юрий Александрович;
  • Пилипенко Ольга Васильевна;
  • Пивненко Валентина Николаевна;
  • Погорелый Дмитрий Викторович.

После начала российской спецоперации власти Украины расширяли санкционные списки, включая туда российских политиков, военных, бизнесменов и деятелей культуры. Так, под санкциями Украины находятся президент России Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу, патриарх Кирилл.

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Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции против президента Сирии Башара Асада после признания последним новых территорий в составе России. В тот же санкционный список попали еще 299 физических лиц и 141 юридическое, включая министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, премьер-министра Хусейна Арнуса, Сергея Матвиенко (сын спикера российского Совфеда Валентины Матвиенко), Владимира Патрушева (племянник секретаря Совбеза России Николая Патрушева) и др.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В абсолютных цифрах за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 2,1 млн избирателей, в ЛНР — 1,6 млн, в Запорожской области — 430 тыс., в Херсонской — 407,5 тыс. человек.

Украина и западные страны обвиняют Россию в аннексии территорий. Кремль настаивает, что решение жителей региона окончательное и пересмотру не подлежит.

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