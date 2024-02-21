«Коммерсантъ» узнал причину уголовных дел на руководство общества глухих

Руководство общества глухих заподозрили в махинациях с недвижимостью в регионах с общим ущербом на ₽211 млн, узнал «Коммерсантъ». По данным газеты, это дело выделили из расследования против бывшего главы ВОГ о махинациях в Москве

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Задержание почти всего руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) произошло из-за подозрений в их причастности к мошенничеству с недвижимостью в шести регионах, сообщил «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что руководство организации на самом деле не избавлялось от непрофильных активов в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области, а продавало их по заведомо заниженной цене, из-за чего ущерб составил 211 млн руб.

Станислав Иванов (Фото: voginfo.ru) Евгений Безруков (Фото: voginfo.ru) Венера Гаулстон (Фото: voginfo.ru) Михаил Брагин (Фото: voginfo.ru) Вадим Иванченко (Фото: Екатерина Лужецкая / voginfo.ru)

Были задержаны президент общества глухих Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент и председатель Татарского отделения Венера Гаулстон, помощник президента и председатель Новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и несколько бывший глав отделений и сотрудников аппарата общества глухих.

Против них заведено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы), его открыли еще в январе 2018 года, выяснила газета. Ближе к завершению расследования этого уголовного дела из него выделили еще одно в отношении неустановленных лиц, которые совершали схожие схемы с принадлежавшей ВОГ недвижимостью в субъектах страны.

В числе первых фигурантов дела был бывший президент организации Валерий Рухледев (возглавлял организацию с 2003 года), экс-руководитель отдела правового обеспечения аппарата общества Евгений Новосельцев, бывшая глава управления финансов Наталья Зембатова и помощник юриста Ирина Руденко. Всех их обвинили в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при продаже здания организации в центре Москвы и оформлении фиктивных актов о выполненном ремонте и реконструкции, сумму ущерба оценили в 320 млн руб.

Прошлой весной бывшего главу ВОГ приговорили к семи годам заключения, Новосельцева — к 6,6, Зембатову — к 4,6, Руденко — к 3,6.