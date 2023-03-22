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Экс-главе Всероссийского общества глухих дали семь лет за растрату

Суд приговорил экс-главу Всероссийского общества глухих к 7 годам колонии за растрату
78-летнего Валерия Рухледева признали виновным в растрате средств организации и приговорили к реальному сроку. Он не признавал вину и связывал уголовное преследование с борьбой за пост руководителя ВОГ
Валерий Рухлядев
Валерий Рухлядев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы признал бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева виновным в растрате более 50 млн руб. из средств организации и приговорил его к семи годам колонии общего режима, сообщили РБК в суде.

Бывший начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил шесть с половиной лет колонии, а экс-начальница управления финансов ВОГ Наталья Зембатова — четыре с половиной года. С фигурантов дела постановили взыскать в пользу организации компенсацию в размере более 569 млн руб., передает «РИА Новости».

Дело в отношении экс-сотрудников ВОГ по ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество) завели в 2018 году. Первым его фигурантом стал Новосельцев, руководивший одной из дочерних компаний общества глухих — ООО «Виларт Инвестиции»; в 2014 году ему поручили продать непрофильные активы ВОГ из-за сокращения бюджетного финансирования, передавал «Коммерсантъ». Газета писала, что речь шла о двух эпизодах мошенничества — махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о выполненных работах при исполнении подрядов о ремонте и реконструкции помещений организации. Затем в причастности к преступлениям обвинили Рухледева и Зембатову. По данным «Коммерсанта», общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн руб.

Новосельцев и Зембатова частично признали вину, а Рухледев ее отрицал и называл свое уголовное преследование следствием борьбы за пост руководителя ВОГ. Экс-глава организации отмечал, что сам написал заявление в полицию с требованием завести дело против сотрудников, которые расхищали деньги организации, а затем обратился в суд, оспаривая законность сделок по продаже здания ВОГ. Позднее он стал обвиняемым.

Валерию Рухледеву 78 лет. Он — неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР, Европы и мира по самбо и дзюдо, а также шестикратный чемпион Всемирных игр глухих (с 2001 года — Сурдлимпийские игры) по вольной и греко-римской борьбе. В 2001 году Международный олимпийский комитет присвоил ему звание «Олимпиец ХХ века».

Всероссийское общество глухих было создано в 1926 году, задача организации — защита прав и интересов граждан с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в общество. Рухледев возглавлял ВОГ с 2003 по март 2020 года.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Хамовнический суд Москвы приговор мошенничество растрата
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