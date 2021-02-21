Военный самолет упал в столице Нигерии

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Возле аэропорта Абуджи потерпел крушение самолет, на борту которого находились люди. Об этом сообщил министр авиации Нигерии Хади Сирика в Twitter.

По его словам, самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии, упал у взлетно-посадочной полосы в Абудже после сообщения об отказе двигателя. Он направлялся в нигерийский город Минна.

«Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных», — написал он.

Местная газета Vanguard со ссылкой на очевидцев сообщает, что пилот отвел самолет от жилых кварталов. Воздушное судно, по словам свидетелей, упало в поле и полностью сгорело.

Издание опубликовало несколько фотографий, на которых видно, что над местом падения самолета поднимается густой дым. На борту находились 6 человек, включая двух членов экипажа, данные о погибших пока не поступали, отмечает Vanguard.