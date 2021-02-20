При крушении военного самолета в США погибли два человека

Фото: Scott Audette / Reuters

В США в результате крушения военного самолета возле регионального аэропорта Монтгомери в Алабаме погибли два человека. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.

По данным властей, авиакатастрофа произошла в 17:30 (03:30 мск). Двухместный самолет Т-38 упал недалеко от Даннелли Филд в Монтгомери, где также находится база Национальной гвардии Алабамы. Причины крушения самолета не уточняются.

CNN сообщает, что самолет направлялся из Колумбуса, штат Миссисипи, в Таллахасси, штат Флорида. Отмечается, что из-за аварии коммерческие полеты не были нарушены. По сообщению ВВС США, в настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия по расследованию аварий.

Ранее американские СМИ сообщали об аварии небольшого самолета в порту Лос-Анджелеса. Судно Piper PA-32 столкнулось с тягачом. Пилот погиб на месте, пострадавший — находившийся в автомобиле мужчина — выжил и был госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.