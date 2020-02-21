СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».

«Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией», — говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

«Эпицентром» этой кампании в СВР назвали Болгарию, заявив, что там регулярно «инсценируются» шпионские скандалы, которые приводят к выдворению из страны российских дипломатов.

Последним эпизодом такой кампании в СВР считают «измышления» о том директор ведомства Сергей Нарышкин обсуждал с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом освобождение болгарского олигарха Васила Бокова, задержанного в ОАЭ по обвинению в финансовых преступлениях.

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