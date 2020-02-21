Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины

В случае если Гриценко отбудет срок в России, после освобождения он три года не сможет работать в государственных и муниципальных органах

Анатолий Гриценко (Фото: Синдеев Владимир / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».

Гриценко признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ»). Прокурор запрашивал для него девять лет колонии.

Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет после освобождения занимать должности на государственной и муниципальной службе в России.

Дело против Гриценко завели в 2017 году после его выступления на украинском телеканале, когда он, комментируя подрыв машины, в результате которого погиб командир украинского Спецназа, заявил, что на убийства украинцев нужно отвечать подрывами машин «в Таганроге или Москве». Через год ему предъявили новые обвинение — в призывах взрывать поезда. Соответствующие высказывания он, по данным следствия, сделал в эфире телеканала «1+1» в 2014 году.