Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
Гриценко признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ»). Прокурор запрашивал для него девять лет колонии.
Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет после освобождения занимать должности на государственной и муниципальной службе в России.
Дело против Гриценко завели в 2017 году после его выступления на украинском телеканале, когда он, комментируя подрыв машины, в результате которого погиб командир украинского Спецназа, заявил, что на убийства украинцев нужно отвечать подрывами машин «в Таганроге или Москве». Через год ему предъявили новые обвинение — в призывах взрывать поезда. Соответствующие высказывания он, по данным следствия, сделал в эфире телеканала «1+1» в 2014 году.