В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов

В аэропортах Московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — на фоне снегопада отменено и задержано 44 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

​Согласно им больше всего рейсов (19) задержано в аэропорту Шереметьево, при этом по рейсов 5 задержано во Внуково и Домодедово. В то же время во Внуково отменено 4, а в Домодедово — сразу 11 рейсов.

Ранее «Аэрофлот» отложил вылет сразу 23 рейсов, которые должны были отправиться вечером в четверг из аэропорта Шереметьево или прибыть в него. Причиной отсрочки в авиакомпании назвали поочередное закрытие на чистку взлетно-посадочных полос.

Снегопад, начавшийся в Москве днем 21 февраля, продлится ближайшие сутки, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



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