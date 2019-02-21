«Аэрофлот» изменил расписание более 20 рейсов в Шереметьево из-за погоды

Расписание ряда рейсов «Аэрофлота» из/в Шереметьево изменилось вечером 21 февраля из-за закрытия взлетно-посадочных полос на чистку. Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Изменения затронули 23 рейса авиакомпании, из них — шесть рейсов на вылет. Время перенесено на более позднее.

«Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», — сообщает авиакомпания.

Как сообщили РБК в пресс-службе московского аэропорта, в среднем очистка одной ВПП длится 10 минут и проводится в зависимости от интенсивности снегопада. «Аэропорт Шереметьево выполняет попеременную очистку взлетно-посадочных полос от снега для обеспечения устойчивого функционирования авиакомпаний в сложных метеоусловиях», — добавили в Шереметьево.