Включившего газ в квартире и ушедшего ярославца обвинили в попытке взрыва

Дело возбуждено против жителя многоэтажного дома по проспекту Фрунзе, открывшего в квартире газ в ночь на 14 февраля. Сам он в это время ушел из квартиры, а сейчас госпитализирован

Дом на проспекте Фрунзе (Фото: Районы 76 / VK)

Дело о покушении на взрыв жилого дома завели в Ярославле на мужчину, который в ночь на 14 февраля включил газ и ушел из дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

«В отношении мужчины 1973 года рождения <…> возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ», — сообщили в ведомстве, отметив, что следственные действия еще не завершены.

О том, что на проспекте Фрунзе в Ярославле один из жильцов многоэтажного дома открыл газ и ушел, 14 февраля сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей соцсети и жителей дома, опрошенных местным новостным ресурсом «Районы 76», мужчина передал ключи от своей квартиры посетителям круглосуточной пекарни, назвал точный адрес и сообщил, что открыл в квартире газ.

Посетители пекарни решили проверить слова мужчины, а в квартире обнаружили, что мужчина не врал, и вызвали газовую службу.