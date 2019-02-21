Прокурор запросил до 9 лет за растрату 140 млн в компании Артема Чайки

Прокурор запросил до 9 лет за растрату 140 млн в компании Артема Чайки

Гособвинение запросило сроки до девяти лет для обвиняемых в растрате 139,9 млн в НК «Бердяуш», принадлежащей Артему Чайке. Главный обвиняемый Сергей Вильшенко скрывается за границей

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Представитель обвинения попросил приговорить к лишению свободы на сроки до девяти лет бывших руководителей нерудной компании «Бердяуш» — поставщика щебня для РЖД. Об этом гособвинитель заявил в Чертановском суде Москвы, который 19 февраля начал прения по делу о растрате в «Бердяуше», передает корреспондент РБК.

На скамье подсудимых — бывшие генеральные директора «Бердяуша» (сейчас переименован в «ПНК-Урал» и принадлежит сыну генпрокурора бизнесмену Артему Чайке) Дмитрий Супрун и Екатерина Краснихина, а также экономист Елена Дорожевич. Им вменяется преступление по ч.4 ст 160 УК (Присвоение или растрата).

Дорожевич прокурор попросил приговорить к девяти годам лишения свободы; Краснихину - к восьми с ​отсрочкой исполнения приговора, пока ее ребенку не исполнится 14 лет; Супрун - к четырем годам.

Главным обвиняемым по делу должен был стать бывший владелец «Бердяуша», бывший менеджер РЖД Сергей Вильшенко, у которого Чайка приобрел компанию в 2014 году. Краснихина, Супрун и Дорожевич «не могли отказаться выполнять указания Вильшенко под страхом увольнения и утраты заработной платы», следовало из обвинительного заключения по делу. Вильшенко скрылся за рубежом. В следственном департаменте МВД заявляли, что он получил по поддельным документам греческое гражданство.

Гособвинение считает, что бывшие руководители «Бердяуша» выводили деньги посредством договоров с фирмами-однодневками, которые должны были поставлять компании запчасти для техники или оказывать услуги по экспедиции грузов, однако в реальности этого не делали. Выведенные деньги оседали на счетах компаний, подконтрольных Вильшенко, полагает сторона обвинения. Всего в деле упоминается 24 технические фирмы; речь идет о трех эпизодах растраты — на 9,5 млн, 89,5 млн и 40,9 млн руб.