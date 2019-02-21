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Прокурор запросил до 9 лет за растрату 140 млн в компании Артема Чайки
Гособвинение запросило сроки до девяти лет для обвиняемых в растрате 139,9 млн в НК «Бердяуш», принадлежащей Артему Чайке. Главный обвиняемый Сергей Вильшенко скрывается за границей
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Представитель обвинения попросил приговорить к лишению свободы на сроки до девяти лет бывших руководителей нерудной компании «Бердяуш» — поставщика щебня для РЖД. Об этом гособвинитель заявил в Чертановском суде Москвы, который 19 февраля начал прения по делу о растрате в «Бердяуше», передает корреспондент РБК.

На скамье подсудимых — бывшие генеральные директора «Бердяуша» (сейчас переименован в «ПНК-Урал» и принадлежит сыну генпрокурора бизнесмену Артему Чайке) Дмитрий Супрун и Екатерина Краснихина, а также экономист Елена Дорожевич. Им вменяется преступление по ч.4 ст 160 УК (Присвоение или растрата).

Дорожевич прокурор попросил приговорить к девяти годам лишения свободы; Краснихину - к восьми с ​отсрочкой исполнения приговора, пока ее ребенку не исполнится 14 лет; Супрун - к четырем годам.

Главным обвиняемым по делу должен был стать бывший владелец «Бердяуша», бывший менеджер РЖД Сергей Вильшенко, у которого Чайка приобрел компанию в 2014 году. Краснихина, Супрун и Дорожевич «не могли отказаться выполнять указания Вильшенко под страхом увольнения и утраты заработной платы», следовало из обвинительного заключения по делу. Вильшенко скрылся за рубежом. В следственном департаменте МВД заявляли, что он получил по поддельным документам греческое гражданство.

Гособвинение считает, что бывшие руководители «Бердяуша» выводили деньги посредством договоров с фирмами-однодневками, которые должны были поставлять компании запчасти для техники или оказывать услуги по экспедиции грузов, однако в реальности этого не делали. Выведенные деньги оседали на счетах компаний, подконтрольных Вильшенко, полагает сторона обвинения. Всего в деле упоминается 24 технические фирмы; речь идет о трех эпизодах растраты — на 9,5 млн, 89,5 млн и 40,9 млн руб.

В основе дела — результаты аудита, который в «Бердяуше» провели после покупки компании Артемом Чайкой. Также показания на обвиняемых дал один из бывших гендиректоров «Бердяуша» Владимир Гаца, признавший вину и уже осужденный в особом порядке на четыре года колонии.

Обвиняемые не признают вину. 7 февраля Краснихина, которая под домашним арестом родила ребенка, направила обращение уполномоченному по правам детей при президенте Анне Кузнецовой (копия документа есть у РБК). В нем Краснихина назвала процесс ангажированным и связала преследование экс-руководства «Бердяуша» с попыткой Чайки избежать исполнения обязательств сделки по покупке компании. Она утверждает, что Чайка до сих пор не выплатил Вильшенко рыночную стоимость компании в $80 млн, «которую стороны зафиксировали в меморандуме».

Первоначальное соглашение от 4 февраля 2014 года предусматривало выплату всей суммы в течение трех лет с момента переоформления долей на Чайку — то есть, до 12 февраля 2017 года. Впоследствии, когда «Бердяуш» в мае 2014 года купил у РЖД 75%-2 акции компании «ПНК», было подписано новое соглашение: обязательство о выплате $80 млн было заменено обязательством переоформить на Вильшенко долю в 20% объединенной компании до 30 ноября 2014 года, утверждает Краснихина. Однако и это обязательство, по ее словам, не было исполнено.

Артем Чайка и представители «ПНК-Урал» ранее не комментировали это заявление. РБК направил запрос в «ПНК-Урал».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: "Бердяуш", Артем Чайка, «РЖД»
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