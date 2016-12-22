Ходорковский открыл новый сайт вместо заблокированного Роскомнадзором

С 20 декабря 2017 года коллектив сайта «Открытая Россия», решение о блокировке которого вынес Роскомнадзор, будет работать над новым проектом «МБХ медиа». Об этом объявил Ходорковский, пояснив, что сайт принадлежит лично ему

Михаил Ходорковский (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Global Look Press)

Михаил Ходорковский объявил, что коллектив сайта «Открытая Россия» переходит на новый портал «МБХ медиа». По его словам, новый сайт принадлежит ему лично.

«С глубоким прискорбием сообщаю о том, что коллектив редакции сайта «Открытая Россия» приступает к работе над новым проектом — «МБХ медиа». Это новый сетевой ресурс, принадлежащий мне лично.

Такое решение мы приняли, поскольку по новому «закону» судебный спор про отмену блокировки сайта может идти почти год, а переходить к иным формам информационного противостояния я буду в случае исчерпания всех возможных методов, предусмотренных «их» законами», — говорится в обращении Ходорковского.

По его словам, причиной блокировки сайта «Открытая Россия» стал «страх нынешней правящей верхушки за свою судьбу». При этом он пообещал продолжить работу над проектом «Досье». «Я не оставлю этот удар без ответа. Чтобы его нанести, членам ОПГ, засевшим в Генпрокуратуре, пришлось показать свои унтерпришибеевские рыла на весь мир, стать уже не крышей нарушителей прав человека, а непосредственным нарушителем — полноценным преступником. Я не позволю тем на Западе, кто имеет дело с этими бандитами и подручными бандитов, делать вид, что они ничего не заметили. Тех, кто попадется еще и на незаконных взаимодействиях с преступниками, мы обязательно сделаем «героями» криминальных новостей», — заявил Ходорковский.

12 декабря Роскомнадзор внес сайт «Открытой Россиия» в реестр запрещенных. Как пояснило ведомство, это было сделано на основании ст.15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данная статья регламентирует ограничение доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам. Ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, которое было подано 11 декабря.

Также под блокировку попали сайты «Вместо Путина», «Ходорковский.ру» и «Открытое право». В реестре Роскомнадзора было указано, что данные ресурсы заблокированы также по решению Генпрокуратуры.

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом в мае 2015 года. Если НКО продолжит свою работу после запрета, то оно может быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. руб.

В апреле 2017 года зарегистрированная в Великобритании организация Otkrytaya Rossia была признана нежелательной. Генпрокуратура сочла, что движение занималось дестабилизацией обстановки внутри страны. Частная компания с ограниченной ответственностью Otkrytaya Rossia, учрежденная зарегистрированным в Нью-Джерси Институтом современной России Павла Ходорковского, действует в Великобритании с 2015 года. Как уже писал РБК, возглавляет компанию Наталья Шачкова.

Общественно-сетевое движение «Открытая Россия», председателем которого после Ходорковского был избран Александр Соловьев, существует только в России, объясняла РБК представитель пресс-службы Мария Галицкая. Также в России находится редакция одноименного сайта, деятельность которого с движением не связана, добавила она. Михаил Ходорковский тогда заявлял, что запрет не повлияет на работу движения, поскольку оно работает в России и не связано с британской Otkrytaya Rossia.



