На датском острове Борнхольм произошел блэкаут

Более 18 тыс. потребителей на острове в Балтийском море остались без света из-за технической ошибки на объекте обслуживающей компании Trefor. Изначально компания сообщила, что отключение вызвано неисправностью подводного кабеля

Фото: Gail Johnson / Shutterstock

На территории датского острова Борнхольм в Балтийском море полностью пропало электричество, также фиксируются перебои в отоплении и водоснабжении из-за технических неполадок. Об этом сообщает пресс-служба компании Trefor, которая поставляет электроэнергию на остров.

«Из-за перебоев в работе электросети на острове Борнхольм наблюдается нехватка электроэнергии, а также перебои в водоснабжении, отоплении и связи на всем острове», — говорится в сообщении компании. По данным Trefor, отключение электроэнергии затронуло более 18 тыс. потребителей, передает Berlingske.

Изначально Trefor сообщила, что причиной отключения электричества стала неисправность подводного кабеля. Кабель, как отмечает Berlingske, является важнейшим источником электроснабжения для острова Борнхольм — он тянется из Швеции. Директор по электроснабжению Trefor Пер Сёренсен сообщил, что подводный кабель пострадал от перегрузки.

Однако датская компания Energinet сообщила, что электричество отключилось не из-за неисправности кабеля. «Сбой в работе подводного кабеля не произошел. <...> Подводный кабель работает, и Борнхольм снова готов к поставкам [электричества] из Швеции», — говорится в сообщении компании, передает Berlingske.

Газета пишет, что причиной отключения электроэнергии стала техническая ошибка на самом предприятии Trefor, на объекте Trefor El-Net Øst, из-за которой кабель был отключен.

«Где-то произошла ошибка, и это впоследствии привело к обрыву подводного кабеля. Но это не неисправность самого кабеля», — сообщил пресс-секретарь компания Energinet Йеспер Нёрсков Расмуссен, передает Berlingske.