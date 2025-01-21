Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 66

Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло в шесть раз

При пожаре в отеле горнолыжного центра Kartalkaya погибли 66 человек, еще 51 пострадал, сообщил глава МВД. Ранее сообщалось о десяти жертвах. Огонь вспыхнул в ночь на 21 января, причина пока не установлена

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Число погибших в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Kartalkaya в Турции возросло до 66, еще 51 человек пострадал. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая, передает Haber Global.

На момент пожара, по словам министра, в отеле было 238 зарегистрированных постояльцев.

Огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, и быстро охватил все здание. Ранее было известно о десяти погибших и 32 пострадавших.

Пожар начался в ресторанной части комплекса, передавал CNN Turk. Спасатели эвакуировали отдыхающих, они были размещены в четырех гостиницах курорта.

Горнолыжный центр расположен на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря в районе горного хребта Кероглу, это один из важнейших подобных комплексов в Турции, отмечает телеканал. По его информации, в день начала пожара отель был заполнен на 80–90% из-за каникул у обучающихся.

Часть пострадавших госпитализировали с ожогами, другие отравились угарным газом. По словам министра здравоохранения Турции Кемаля Мемишоглу, в тяжелом состоянии в реанимации находится только один пострадавший, состояние остальных оценивается как хорошее. 17 человек уже выписали из больницы.

Причина пожара пока не установлена, турецкие власти ведут расследование. Полиция задержала двух администраторов гостиницы. По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, проверки пожарной безопасности проводились в отеле в 2021 и 2024 годах и нарушений не выявили.