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Общество ,  
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Число погибших при пожаре в отеле Турции увеличилось до 10 человек

Число погибших в Турции при пожаре на горнолыжном курорте увеличилось до десяти человек, а раненых — до 32, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на министра МВД страны Али Ерликая.

Огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, и быстро охватил все здание.

Спасатели эвакуировали отдыхающих, они были размещены в четырех гостиницах курорта, уточнил телеканал, подчеркнув, что пожарные продолжают тушить пламя.

По обновленным данным, пожар начался в ресторанной части отеля, персонал предпринимал меры еще перед оповещением центра экстренного вызова 112 в 3:27 (4:27 мск), а пожарные прибыли на место примерно через 40–45 минут, рассказал телеканал.

«267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций приняли участие в ликвидации пожара, и эта работа продолжается», — рассказал Ерликая.

Карталкая — горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Он находится в провинции Болу, в районе горного хребта Кероглу. Болу располагается вдоль Северо-Анатолийского разлома и Черного моря. Самая высокая точка хребта — Кероглу Тепеси. Она располагается на высоте 2499 м над уровнем моря.

Три человека погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее газета Türkiye сообщила о трех погибших и 11 пострадавших в этом пожаре, уточнив, что в отеле проживали 234 гостя. По данным газеты, огонь начался в одном из номеров. Как уточнила газета Hürriyet, трое погибших были постояльцами гостиницы. Пожарные спасли пять человек. Трое из них получили ожоги тела, еще двое отравились угарным газом. Их доставили в ближайшие больницы. Полиция задержала двух администраторов гостиницы. Начато расследование.

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