Как выглядел пожар на курорте в Турции, в котором погибли 66 человек
Пожар в деревянном отеле на горнолыжном курорте в Турции унес жизни 66 человек — еще ночью пожарные насчитали только десять погибших. На кадрах, которые сняты ночью, видно, как пожар разгорался и охватывал большую часть здания. Видео, снятое с квадрокоптера, показывает, что из отеля до сих пор идет дым. К некоторым окнам подведены пожарные лестницы с люльками для спасения людей — в огне пострадал 51 человек.
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