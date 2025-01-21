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Военная операция на Украине ,  
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СБУ задержала разбогатевшего на $1 млн за время конфликта психиатра ВСУ

СБУ задержала разбогатевшего на $1 млн за время конфликта главного психиатра ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
В 2022–2024-м главный психиатр ВСУ приобрел частный дом, два земельных участка, три квартиры в Киеве и Одессе, четыре новых автомобиля BMW. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за незаконное обогащение и недекларирование данных
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время боевых действий на Украине приобрел «необоснованных» активов более чем на $1 млн, сообщается в телеграм-канале службы.

«Фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц», — говорится в сообщении.

За 2022–2024 годы психиатр купил частный дом и два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, четыре новых автомобиля BMW и другое имущество. «Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также $152 тыс. и €34 тыс.», — добавили в службе.

В связи с этим против врача выдвинуты подозрения по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Депутат Рады Алексей Гончаренко пишет в телеграм-канале, что задержанный — Олег Друзь. Он добавил, что в 2017-м Друзя подозревали в получении взятки в 52 тыс. грн от призывника «за вывод военно-медицинской комиссии Минобороны о непригодности к военной службе», был ли по этому делу суд, неясно.

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Фото:Служба безопасности Украины

Накануне, 20 января, стало известно, что сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале, который был командующим оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанте, командовавшем 125-й отдельной бригадой территориальной обороны, и полковнике, возглавлявшем 415-й батальон этого соединения. Украинские СМИ писали, что это Юрий Галушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин.

Задержанные не подготовили оборону приграничных районов, «потеряли управление боем во время повторного наступления» российской стороны, «не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления». Это привело к утрате части территорий Харьковской области.

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