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На Тайване 27 человек пострадали при сильном землетрясении

На Тайване 27 человек пострадали при сильном землетрясении магнитудой 6,4
Магнитуда землетрясения составила более 6, оно затронуло юг острова. В апреле прошлого года на Тайване произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение, тогда пострадали около 1 тыс. человек

На Тайване 27 человек пострадали при сильном землетрясении
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На юге Тайваня в ночь на 21 января произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате пострадали 27 человек, зафиксированы повреждения, передает AP.

Толчки были зафиксированы в 0:17 по местному времени во вторник (19:17 мск 20 января). Эпицентр находится примерно в 40 км от административного центра округа Цзяи на глубине 10 км. Столица Тайваня Тайбэй расположена на севере острова.

Магнитуду в 6,4 установило Центральное метеорологическое управление Тайваня. Геологическая служба США оценила ее в 6.

У пострадавших, как сообщила пожарная служба Тайваня, незначительные травмы. Среди раненых есть месячный ребенок, его спасли из-под завалов в городе Тайнане, расположенном южнее Цзяи.

Крупнейший в мире производитель микросхем с Тайваня TSMC на фоне землетрясения приостановил работу, но теперь предприятия постепенно возобновляют производство, передает Bloomberg.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В апреле прошлого года на Тайване произошло более сильное землетрясение из нескольких толчков, магнитуда одного из них оценивалась более чем в 7. Это было крупнейшее землетрясение за 25 лет. Погибли по меньшей мере 13 человек, более 1 тыс. пострадали.

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