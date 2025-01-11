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Сейсмолог рассказала о «рое землетрясений» небольшой магнитуды в Сочи

Сейсмолог Карпович: в Сочи произошел рой землетрясений магнитудой до 3,5
Землетрясение магнитудой 3,5, интенсивностью 2 балла, произошло в Сочи ранним утром. Сейсмолог объяснила сейсмособытие ростом молодых гор Кавказа
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Сейсмособытие зарегистрировали на глубине 5 км.

Глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович пояснила «РИА Новости», что причиной является рост молодых гор Кавказа. По ее словам, за несколько часов «произошел рой землетрясений» небольшой магнитуды, сильнейшее — магнитудой 3,5 было в 4:47 мск. Приблизительный очаг находился в Лазаревском районе близ микрорайона Бытха.

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Жители Сочи в соцсетях писали, что почувствовали тряску. Так, проживающий на улице Виноградной мужчина рассказал, что «сначала был гул, потом чуть качнуло», передавала «Живая Кубань».

Подземные толчки в Сочи фиксировались также в конце ноября. Тогда МЧС сообщало, что магнитуда землетрясения составила 3,3. Его ощущали в частности в Мацесте и Макаренко.

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Сочи землетрясения Лазаревский район Краснодарский край стихийные бедствия
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