На Тайване сообщили о последствиях сильнейшего за 25 лет землетрясения
На Тайване произошло несколько землетрясений, первое магнитудой 7,5, второе — 6,6, сообщило Японское метеорологическое агентство. СМИ острова публикуют кадры поврежденных домов.
Издание China Times пишет, что магнитуда землетрясений, согласно данным Тайваньского метеорологического управления, составила 7,2 и 6,5. Сильнее всего толчки ощущались в городе Хуалянь на восточном берегу острова, который находится вблизи эпицентра, но они были ощутимы по всему Тайваню.
Портал ETtoday разместил кадры, на которых видны поврежденные здания. Они сделаны в Хуаляне, портал пишет, что там обрушилось много домов. На одном из кадров десятиэтажное здание накренилось, причем первый этаж в нем разрушен полностью. На другом фото показано также накренившееся пятиэтажное здание, первый этаж в нем частично разрушен. По данным портала, спасатели уже работают на месте обрушений, спасены несколько человек. Данных о жертвах пока не поступало.
ETtoday отмечает, что это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999-го на острове фиксировали землетрясение магнитудой 7,3.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первое землетрясение (7,4) произошло в 2:58 мск, второе (6,5) — в 3:11 мск, затем были зафиксированы еще три магнитудой от 4,4 до 5,7.
ТАСС со ссылкой на Московско-Тайбейскую комиссию (неправительственная организация, среди функций которой — оказание консульских услуг и защита интересов российских граждан) сообщает, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
После землетрясений власти Японии выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов страны. По прогнозу Японского метеорологического агентства, высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать 3 м.
Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает
АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит
В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям
В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео
В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Умерла звезда советского кино
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?