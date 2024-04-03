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На Тайване сообщили о последствиях сильнейшего за 25 лет землетрясения

На Тайване сообщили о разрушениях после сильнейшего за 25 лет землетрясения
Землетрясение магнитудой более 7 произошло на востоке Тайваня, эпицентр был у города Хуалянь. По данным местных СМИ, там обрушились здания. Последний раз сильное землетрясение было на Тайване в 1999 году
Последствия землетрясения в Новом Тайбее
Последствия землетрясения в Новом Тайбее (Фото: Fabian Hamacher / Reuters)

На Тайване произошло несколько землетрясений, первое магнитудой 7,5, второе — 6,6, сообщило Японское метеорологическое агентство. СМИ острова публикуют кадры поврежденных домов.

Издание China Times пишет, что магнитуда землетрясений, согласно данным Тайваньского метеорологического управления, составила 7,2 и 6,5. Сильнее всего толчки ощущались в городе Хуалянь на восточном берегу острова, который находится вблизи эпицентра, но они были ощутимы по всему Тайваню.

Портал ETtoday разместил кадры, на которых видны поврежденные здания. Они сделаны в Хуаляне, портал пишет, что там обрушилось много домов. На одном из кадров десятиэтажное здание накренилось, причем первый этаж в нем разрушен полностью. На другом фото показано также накренившееся пятиэтажное здание, первый этаж в нем частично разрушен. По данным портала, спасатели уже работают на месте обрушений, спасены несколько человек. Данных о жертвах пока не поступало.

ETtoday отмечает, что это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999-го на острове фиксировали землетрясение магнитудой 7,3.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первое землетрясение (7,4) произошло в 2:58 мск, второе (6,5) — в 3:11 мск, затем были зафиксированы еще три магнитудой от 4,4 до 5,7.

ТАСС со ссылкой на Московско-Тайбейскую комиссию (неправительственная организация, среди функций которой — оказание консульских услуг и защита интересов российских граждан) сообщает, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясений у Тайваня
Общество
Фото:XinHua/Global Look Press

После землетрясений власти Японии выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов страны. По прогнозу Японского метеорологического агентства, высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать 3 м.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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