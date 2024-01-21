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В Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее

МЧС: в Сухуме горит Национальная картинная галерея, уничтожены тысячи картин
К моменту пожара в фондах галереи находилось более 4 тыс. произведений. Врио министра культуры республики назвала пожар невосполнимой утратой для национальной культуры
Фото: МЧС Абхазии
Фото: МЧС Абхазии

Пожар произошел в Сухуме, в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея. Сгорели тысячи картин, сообщили ТАСС в МЧС Абхазии.

«Здание Центрального выставочного зала загорелось около 04:00, в тушении пожара было задействовано более десяти пожарных расчетов, и к 07:00 пожар был локализован. Огню не дали распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры. Однако, по предварительной информации, сгорели тысячи картин», — говорится в сообщении.

Временно исполняющая обязанности министра культуры республики Динара Смыр назвала пожар в галерее невосполнимой утратой для национальной культуры. «Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — подчеркнула врио министра.

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Фото:Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Национальная картинная галерея расположена в городе Сухуме, на улице Лакоба. Она была создана в 1963 году решением Совета министров Абхазской ССР на основе филиала Абхазского государственного музея. В день открытия галереи в трех ее залах было представлено 12 скульптур и около ста картин. В последующие годы по мере пополнения фондов экспозиция галереи постепенно увеличивалась. К моменту пожара в фондах галереи находились более 4 тыс. произведений.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Пожар картины Сухум Абхазия
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