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Пандемия коронавируса ,  
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Театры назвали новые билетные лимиты «разрешением дышать одним легким»

Столичные театры по указу Сергея Собянина с 22 января могут увеличить заполняемость залов с 25 до 50%. Некоторым театрам это должно помочь «выйти в ноль» и не просить денег у государства
Фото: Andrew Milligan / ТАСС
Фото: Andrew Milligan / ТАСС

Московские театры назвали смягчения карантинных ограничений, о которых сегодня объявил мэр Москвы Сергей Собянин, первым шагом к нормальной жизни и выразили надежду, что заполнить залы наполовину удастся уже в январе. Хотя понадобится время для создания новых планов рассадки с сохранением социальной дистанции и всех мер безопасности.

Нынешний театральный сезон в Москве начался в условиях коронавирусных ограничений. Главным из них стал лимит на продажу билетов: театрам разрешалось заполнять не более 50% мест в залах. В середине ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 правила ужесточили и заполняемость залов уменьшили до 25%. Своим сегодняшним указом Собянин разрешил вернуться к лимиту 50%. Вслед за ним об аналогичных послаблениях для столичных театров федерального подчинения объявил Минкульт.

Пресс-секретарь Большого театра Екатерина Новикова рассказала РБК, что решение о 50-процентной заполняемости изменит и творческую атмосферу в зрительном зале, и экономическое положение. «И главное — позволит нам не терпеть убытки и не просить государство покрыть нам эту часть, потому что 50-процентная заполняемость позволит нам по крайней мере выходить в ноль», — отметила Новикова.

Первый заместитель худрука — директора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина рассказала РБК, что увеличение количества зрителей поможет работе театра и станет важным этапом возвращения к докарантинной жизни. «Все очень ждали, когда мы сможем принимать больше зрителей. Это поможет нашим артистам, потому что театр — это энергообмен и чем больше людей в зале, тем более мощным он является. Мы очень рады и прилагаем все усилия, чтобы даже уже в январе видеть в нашем зале больше зрителей», — заявила Андрейкина.

Она добавила, что МХТ ждет разрешения на 100% заполняемости, но сейчас рад и этому шагу.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер поблагодарил власти Москвы за возможность играть спектакли в заполненном наполовину зале и рассказал РБК, что дело не только в улучшении экономической ситуации. «Для актера главное — чтобы в зале был зритель. Это очень глубокое понимание творческих людей. Мы продолжаем работу. Не работали мы только с 16 марта по 1 августа. Также я сам отменил спектакли с 1 по 10 января, потому что это праздничные дни и при заполняемости в 25% пришлось бы еще платить работникам театра в двойном размере. Мы бы совсем ушли в минус», — сообщил он.

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Варшавер отметил, что работа в театре идет: репетируют новые спектакли и вводят вторые составы на случай болезни артистов, чтобы не отменять мероприятия.

Свое положительное отношение к послаблениям выразил и директор театра «Сатирикон» Владимир Казаченко: «После 25% 50% уже кажутся каким-то подарком. Теперь ждем 100%: пока нам разрешили одним легким дышать, ждем, когда второе подключат». Казаченко отметил, что понадобится время, одна-две недели, на внесение изменений в схемы рассадки с учетом социальной дистанции. «Но это приятные хлопоты», — заявил РБК директор «Сатирикона».

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

С меньшим оптимизмом смотрит на ситуацию художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев. Хотя сам факт увеличения заполняемости он оценивает как «позитивный и очень радостный», у него нет уверенности, что зрители «ринутся в залы». Писарев напоминает: «Никуда не делись, например, более сложный способ покупки билетов и, самое главное, всеобщий страх и охлаждение к театру. Я знаю, что большинство московских театров в последнее время не могли продать и 25% билетов».

Конечно, по мнению худрука Театра Пушкина, сейчас важно привлечь зрителя — особенно тем театрам, где публика более респектабельная и платежеспособная. «Нужно, чтобы в театры вернулись обычные, можно сказать, неискушенные зрители, которые проводили так досуг, скажем, дарили супруге билет на день рождения. А изысканных театралов, которые ходят на спектакли Бутусова, Крымова, никакими пандемиями не испугаешь», — считает Писарев.

Заместитель директора Театр.doc Виктория Холодова разделила оптимистичный настрой большинства коллег: «Надеемся на большую активность зрителей, чем это было, например, в декабре».

Авторы
Любовь Порываева, Анна Шишкина
театр коронавирус Большой театр МХТ им.Чехова Ленком «Сатирикон»
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