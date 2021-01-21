Театры назвали новые билетные лимиты «разрешением дышать одним легким»

Столичные театры по указу Сергея Собянина с 22 января могут увеличить заполняемость залов с 25 до 50%. Некоторым театрам это должно помочь «выйти в ноль» и не просить денег у государства

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Московские театры назвали смягчения карантинных ограничений, о которых сегодня объявил мэр Москвы Сергей Собянин, первым шагом к нормальной жизни и выразили надежду, что заполнить залы наполовину удастся уже в январе. Хотя понадобится время для создания новых планов рассадки с сохранением социальной дистанции и всех мер безопасности.

Нынешний театральный сезон в Москве начался в условиях коронавирусных ограничений. Главным из них стал лимит на продажу билетов: театрам разрешалось заполнять не более 50% мест в залах. В середине ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 правила ужесточили и заполняемость залов уменьшили до 25%. Своим сегодняшним указом Собянин разрешил вернуться к лимиту 50%. Вслед за ним об аналогичных послаблениях для столичных театров федерального подчинения объявил Минкульт.

Пресс-секретарь Большого театра Екатерина Новикова рассказала РБК, что решение о 50-процентной заполняемости изменит и творческую атмосферу в зрительном зале, и экономическое положение. «И главное — позволит нам не терпеть убытки и не просить государство покрыть нам эту часть, потому что 50-процентная заполняемость позволит нам по крайней мере выходить в ноль», — отметила Новикова.

Первый заместитель худрука — директора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина рассказала РБК, что увеличение количества зрителей поможет работе театра и станет важным этапом возвращения к докарантинной жизни. «Все очень ждали, когда мы сможем принимать больше зрителей. Это поможет нашим артистам, потому что театр — это энергообмен и чем больше людей в зале, тем более мощным он является. Мы очень рады и прилагаем все усилия, чтобы даже уже в январе видеть в нашем зале больше зрителей», — заявила Андрейкина.

Она добавила, что МХТ ждет разрешения на 100% заполняемости, но сейчас рад и этому шагу.