Пандемия коронавируса , 21 янв, 09:20
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Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве
Власти Москвы надеются, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится и можно будет снова смягчить ограничения. Об этом написал мэр Сергей Собянин в своем блоге.
«Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения», — заявил глава города.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм.
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