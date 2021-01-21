Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве

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Власти Москвы надеются, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится и можно будет снова смягчить ограничения. Об этом написал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения», — заявил глава города.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм.

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