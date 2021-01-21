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Россия закупит один из дефицитных препаратов для онкобольных за рубежом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о закупке за рубежом и ввозе противоопухолевого препарата «Прокарбазин», сообщает пресс-служба правительства. Предполагается, что будет приобретено 642 упаковки.

Приобретением и поставками препарата займется Московский эндокринный завод. Премьер поручил Минздраву выдать разрешительные документы на ввоз партии, а Росздравнадзору — провести мониторинг того, как применяется препарат.

Ранее на заседании правительства Мишустин отметил, что «Прокарбазин» давно не поставлялся в Россию. «Теперь его получат все, кто в этом нуждаются», — заверил премьер (цитата по ТАСС).

Фонд Хабенского написал Путину о дефиците лекарств для онкобольных
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В октябре 2020 года благотворительные организации и фонды заявили о нехватке препаратов для лечения онкобольных, опубликовав открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Они писали о дефиците 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов».

Два месяца спустя вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на российском рынке есть 24 из 26 указанных организациями препаратов, но не хватает «Прокарбазина» и «Мелфалана». Она сообщила, что правительство решило закупить 2,5 тыс. упаковок последнего, что покроет четырехмесячную потребность.

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