Россия закупит один из дефицитных препаратов для онкобольных за рубежом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о закупке за рубежом и ввозе противоопухолевого препарата «Прокарбазин», сообщает пресс-служба правительства. Предполагается, что будет приобретено 642 упаковки.

Приобретением и поставками препарата займется Московский эндокринный завод. Премьер поручил Минздраву выдать разрешительные документы на ввоз партии, а Росздравнадзору — провести мониторинг того, как применяется препарат.

Ранее на заседании правительства Мишустин отметил, что «Прокарбазин» давно не поставлялся в Россию. «Теперь его получат все, кто в этом нуждаются», — заверил премьер (цитата по ТАСС).

В октябре 2020 года благотворительные организации и фонды заявили о нехватке препаратов для лечения онкобольных, опубликовав открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Они писали о дефиците 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов».