Пять человек погибли при пожаре в Томской области

В поселке Причулымский в Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, погибли пять человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Пожар произошел ранним утром 21 января. Когда пожарные прибыли к зданию, оно уже полностью горело. Из него смогли самостоятельно выбраться три человека. Тела пяти погибших спасатели обнаружили после разбора завалов.

Позднее в диспетчерской службе сообщили о еще четырех погибших, передает «Интерфакс». Таким образом, жертвами пожара стали девять человек.

Площадь пожара составила 208 кв. м. В тушении участвовали 19 человек и шесть единиц техники.

17 января в Ивановской области загорелся частный дом. Огонь охватил 100 кв. м. В результате происшествия погибли четыре человека, их тела нашли после разбора завалов.