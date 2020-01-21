В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли два взрослых и ребенок

В Кемеровской области в городе Киселевске загорелся частный дом, в результате происшествия погибли три человека, в том числе ребенок, говорится в сообщении регионального управления СК.

По информации следствия, пожар заметили соседи, которые выбили стекла и забрали тело 57-летнего мужчины. Они также вынесли из горящего дома его 61-летнюю сестру и ее девятилетнюю внучку, но спасти их медикам не удалось.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожно оставленных остатков угля, от которых загорелись находящиеся рядом предметы. По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Соседи и участковые охарактеризовали семью с положительной стороны, сообщили в ведомстве.

В Томской области утром 21 января загорелось одноэтажное деревянное здание, погибли девять человек. Троим из него удалось выбраться самостоятельно. Площадь пожара составила 208 кв. м.