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Песков рассказал о «некомфортных» вопросах Путину
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Песков рассказал о «некомфортных» вопросах Путину
Общество, 21 янв, 17:04
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Песков рассказал о «некомфортных» вопросах Путину
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина «не бывает некомфортных вопросов». По словам Пескова, российский лидер их «очень легко препарирует»
Владимир Путин и Дмитрий Песков (слева направо) во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Вопросы, которые адресуют президенту России на пресс-конференциях, «может быть, некомфортны для меня», признал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В то же время «президент очень легко, скажем так, препарирует любые некомфортные вопросы», заявил Песков в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей в эфир на канале «Россия 1».

По словам Пескова, с годами он понял, что для Путина «не бывает некомфортных вопросов». Пресс-секретарь президента также признался, что всегда волнуется перед большими пресс-конференциями Путина и практически не спит. «Хотя, конечно, наверное, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме, как здесь», — подчеркнул Песков. Он также рассказал, что боится непредвиденных ситуаций во время пресс-конференций, например поломки техники.

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Песков добавил, что за взаимодействие Кремля с журналистами отвечает «огромный коллектив», который работает круглосуточно, занимается мониторингом новостей и составлением дайджеста для Путина. Также в поездках президента сопровождает «достаточно большой пул».

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«Этот пул на ковре-самолете не летает и, скажем так, по мановению волшебной палочки не является. За этим стоит огромная, кропотливая работа по организации, чем, собственно, и занимаются здесь очень много моих коллег», — отметил пресс-секретарь президента.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков
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