Песков рассказал о своем будущем после президентских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после президентских выборов в марте 2018 года останется «где-то на службе». Об этом он заявил в интервью в телепрограмме «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей в эфир на канале «Россия 1» в воскресенье.

Он подчеркнул, что пока «даже не задумывался» о конкретном месте работы. «Я служащий, вырос в семье служащего, и, всю жизнь проработав в госслужбе, видеть себя где-то в бизнесе или еще в чем-то — просто невозможно», — отметил Песков.

«Я не имею никакого отношения к политике. Госслужащий — это же не политик. Политики — это те, кого выбирают люди», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Сергей Песков, отец Дмитрия Пескова, был дипломатом с 1987 года. В 2004–2008 годах он был послом России в Пакистане, в 2011–2013 годах — послом в Омане. В 2002 году Сергея Пескова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоился награды «за активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».