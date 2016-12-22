Песков рассказал о своем будущем после президентских выборов
Общество, 16:44
0
Песков рассказал о своем будущем после президентских выборов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после президентских выборов в марте 2018 года останется «где-то на службе». Об этом он заявил в интервью в телепрограмме «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей в эфир на канале «Россия 1» в воскресенье.
Он подчеркнул, что пока «даже не задумывался» о конкретном месте работы. «Я служащий, вырос в семье служащего, и, всю жизнь проработав в госслужбе, видеть себя где-то в бизнесе или еще в чем-то — просто невозможно», — отметил Песков.
«Я не имею никакого отношения к политике. Госслужащий — это же не политик. Политики — это те, кого выбирают люди», — подчеркнул пресс-секретарь президента.