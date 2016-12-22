Песков рассказал о первой встрече с Путиным

Первая встреча Дмитрия Пескова с Владимиром Путиным состоялась во время переговоров тогдашнего российского премьера с главой правительства Турции. Пескова командировали из Анкары в Москву, чтобы переводить Путину с турецкого

Владимир Путин и Дмитрий Песков (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая вышла в эфир на телеканале «Россия 1» в воскресенье, рассказал о том, как он впервые встретился с Владимиром Путиным.

​По словам Пескова, это произошло в 1999 году во время переговоров на тот момент премьер-министра Путина с главой правительства Турции Бюллентом Аджавидом. Песков на этой встрече выступал в качестве переводчика с турецкого, и специально для переговоров его командировали из посольства в Анкаре в Москву.

«Это было совершенно уникально, и я уже, кстати, вспомнил об этом, только когда приехал в Москву и уже начал работать в администрации президента», — сказал он в интервью.

Песков отметил, что это нельзя было назвать полноценной встречей с Путиным, поскольку «когда председатель правительства ведет переговоры, он, конечно, никакого внимания на переводчиков не обращает». Однако пресс-секретарь заверил, что это был первый раз, когда он увидел Путина.

На вопрос ведущей, думал ли он тогда в тот момент, что когда-либо будет близко работать с Путиным, Песков ответил отрицательно. «Нет, не думал вообще», — заверил он.

​Также он добавил, что помогал с турецким языком почти всему российскому руководству. «Ельцину переводил. Ну, фактически, ну, наверное, всему высшему руководству переводил с турецкого языка. Пару раз Путину переводил, уже работая, работая в пресс-службе», — сказал пресс-секретарь.