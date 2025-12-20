 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Военная операция на Украине
0

Аэропорты Иванова и Ярославля закрыли для полетов второй раз за час

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Иванова и Ярославля вновь приостановлены прием и отправка рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В прошлый раз он сообщил о мерах около 08:00 мск, они были отменены менее чем через 20 минут.

Два российских аэропорта приостанавливали полеты
Политика

Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 27 дронов ВСУ, из них по десять — над Белгородской и Воронежской областями, по два — над акваторией Азовского моря, Курской и Липецкой областями. Один беспилотник уничтожили над Брянской областью.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Теги
Плугина Ирина
аэропорты ограничения Иванов Ярославль

Материалы по теме
Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Политика
Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников
Политика
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Политика
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 09:30
Звезды фигурного катания поспорили о «деградации» российских одиночниц Спорт, 09:30
Как работают биржи в новогодние праздники: график-2026 Инвестиции, 09:30
Совладелец «Леонардо» назвал книгу, из-за которой сменил вывеску сети Технологии и медиа, 09:23
 Технологии и медиа, 09:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Организаторы винного конкурса в США отказались оценивать вина из России Общество, 09:18
Кто в России покупает бункеры от ядерных ударов. Разговор с разработчиком Общество, 09:15
Трамп в шутку присудил себе $1 млрд за нарушения при обыске в своем доме Политика, 09:02
«Заглянуть в сознание». Что изменит решение по делу о квартире ДолинойПодписка на РБК, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Названы 10 банковских вкладов для россиян со ставкой до 35% Инвестиции, 09:00
Чем заняться дома: «Бегущий человек», Fallout и Алла Пугачева Стиль, 09:00
Аэропорты Иванова и Ярославля закрыли для полетов второй раз за час Общество, 08:59
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30