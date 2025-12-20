Аэропорты Иванова и Ярославля закрыли для полетов второй раз за час

В аэропортах Иванова и Ярославля вновь приостановлены прием и отправка рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В прошлый раз он сообщил о мерах около 08:00 мск, они были отменены менее чем через 20 минут.

Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 27 дронов ВСУ, из них по десять — над Белгородской и Воронежской областями, по два — над акваторией Азовского моря, Курской и Липецкой областями. Один беспилотник уничтожили над Брянской областью.