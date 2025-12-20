Два российских аэропорта приостанавливали полеты

Аэропорты Иваново и Ярославля вводили временные ограничения на полеты

Аэропорты Ярославля (Туношна) и Иваново (Южный) приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

О введенных мерах представитель Росавиации объявил около 08:00. К 08:17 ограничения уже были сняты.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 27 дронов ВСУ самолетного типа, из них по десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над акваторией Азовского моря, Курской и Липецкой областями. Один дрон сбили над Брянской областью.