Два российских аэропорта приостанавливали полеты
Аэропорты Ярославля (Туношна) и Иваново (Южный) приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
О введенных мерах представитель Росавиации объявил около 08:00. К 08:17 ограничения уже были сняты.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
За минувшую ночь средства ПВО сбили 27 дронов ВСУ самолетного типа, из них по десять беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над акваторией Азовского моря, Курской и Липецкой областями. Один дрон сбили над Брянской областью.
