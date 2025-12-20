За ночь над регионами России сбили 27 беспилотников

Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

По десять дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над акваторией Азовского моря, Курской и Липецкой областями. Один беспилотник ликвидировали над Брянской областью.

Поздним вечером 19 декабря об уничтожении десяти воздушных целей силами ПВО и Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фрагменты сбитых дронов упали рядом с ТСН «Берег» на западе Севастополя, после чего загорелось деревянное строение. На северной стороне города после падения обломков беспилотника загорелась трава. Огонь был локализован, пострадавших нет.