 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над регионами России сбили 27 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

По десять дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над акваторией Азовского моря, Курской и Липецкой областями. Один беспилотник ликвидировали над Брянской областью.

Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Поздним вечером 19 декабря об уничтожении десяти воздушных целей силами ПВО и Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фрагменты сбитых дронов упали рядом с ТСН «Берег» на западе Севастополя, после чего загорелось деревянное строение. На северной стороне города после падения обломков беспилотника загорелась трава. Огонь был локализован, пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны беспилотники ПВО

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Политика
Четверо жителей Батайска пострадали при атаке беспилотников
Политика
Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Какие противоречия надо разрешить на консультациях России и США в Майами Политика, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
За ночь над регионами России сбили 27 беспилотников Политика, 07:53
Основанная Стивом Уиткоффом фирма допустила дефолт по кредиту на $400 млн Бизнес, 07:42
США предложили сделать из Газы курорт при помощи «Восхода солнца» Политика, 07:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Минюст подтвердил, что Клинтон был с жертвой Эпштейна на фото в джакузи Политика, 07:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Москвичам пообещали пасмурный и неморозный день Общество, 07:08
Трамп анонсировал поездку по Флориду на фоне переговоров в Майами Политика, 06:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Приморье 7 тыс. жителей остались без тепла на двое суток из-за аварии Общество, 06:13
FT узнала о конфликтах главы ВР и председателя совета директоров Бизнес, 06:11
Что опубликовано в новых «файлах Эпштейна» и откуда там фото из России Политика, 06:01
Минюст США признал возможную «чрезмерную редактуру» файлов Эпштейна Политика, 05:46