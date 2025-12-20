 Перейти к основному контенту
Организаторы винного конкурса в США отказались оценивать вина из России

Сюжет
Война санкций
Организаторы конкурса в Сан-Франциско заявили, что вино 15 российских виноделен попало на конкурс по ошибке, и сняли его с участия еще до начала. Ввоз алкоголя из России в США запрещен с 2022 года

В список участников Международного винного конкурса в Сан-Франциско по ошибке попали российские вина, они были исключены из перечня до начала судейства. Об этом сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на организаторов.

Конкурс проходил в начале декабря. Его президент Аманда Блю принесла извинения за ошибку и исключила российские вина из списка участников, добавив, что конкурс «берет на себя полную ответственность за допущенную ошибку». Вина были произведены в 15 винодельческих хозяйствах (всего — 95 бутылок).

Как заявила Блю, после «консультаций с юристами и руководством» организаторы конкурса пришли к выводу, что эти винодельни не имеют права участвовать в соревновании из-за санкций США. Вина не оценивались, вступительные взносы виноделен будут возвращены, добавила она.

С марта 2022 года в США запрещен ввоз алкоголя из России в рамках санкций. По сведениям San Francisco Chronicle, попадание вина из России на конкурс вызвало «недовольство проукраинских активистов».

Китайского ученого обвинили в контрабанде кишечной палочки в США
Политика

Международный винный конкурс в Сан-Франциско проводится организацией Tasting Alliance, основанной в 1980 году, которая организует ряд конкурсов алкогольных напитков, включая Всемирный конкурс крепких спиртных напитков в Сан-Франциско и Всемирный конкурс крепких спиртных напитков в Азии. Производители алкоголя сами представляют свою продукцию, а судьями выступает группа экспертов: все образцы они оценивают вслепую.

Как отмечает San Francisco Chronicle, награды этих конкурсов не отличаются престижем, однако винодельни часто демонстрируют их в числе достижений, в частности, если речь идет о двойной золотой медали — высшей награде Международного винного конкурса в Сан-Франциско.

В общей сложности на конкурс в этом году было подано около 2 тыс. заявок.

Россия считает санкции западных стран незаконными.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Конкурс Вино США санкции

