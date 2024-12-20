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Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал бедствия у порта Кавказ

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе
Грузовое судно Gam Express под флагом Гвинеи-Бисау терпит бедствие в районе порта Кавказ. На его борту находятся 16 моряков из Сирии и Египта
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Gam Express подало сигнал бедствия 20 декабря. Новороссийская транспортная прокуратура взяла ситуацию с ним на контроль.

Как сообщили ТАСС в Российском профессиональном союзе моряков, на борту Gam Express находятся 16 моряков из Сирии и Египта. Судно подало сигнал бедствия недалеко от порта Кавказ.

По данным сервиса Marine Traffic, Gam Express — это грузовое судно, которое ходит под флагом Гвинеи-Бисау. Три с половиной месяца назад оно также проследовало по маршруту в направлении порта Кавказ, тогда оно следовало из Мерсина (Турция).

РБК направил запрос в пресс-службу Российского профессионального союза моряков.

Танкер подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

Порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе на территории Краснодарского края. Его пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между регионом и Крымом и считается одним из крупнейших в стране. Кроме того, через порт проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.

Порт расположен примерно в 12 км к северу от Крымского моста.

Ранее 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Незадолго до этого они также подали сигналы бедствия. В это время в Черном море был шторм. Первый танкер разломился, там погиб член экипажа.

Капитана одного из судов поместили в СИЗО, второго отправили под домашний арест. Против обоих возбуждены дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 ст. 263 УК).

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Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Из-за этих происшествий море и его побережье оказались загрязнены мазутом — оба судна перевозили более 9 тыс. т этого топлива. Специалисты начали очистку берега.

В ночь на 17 декабря сигнал бедствия в районе порта Кавказ также подавал танкер «Волгонефть-109». Герметичность судна нарушена не была.

Краснодарское управление МЧС не выпускало предупреждений о шторме на 20 декабря: по информации ведомства, на Черноморском побережье до конца дня осадков не ожидается, однако возможны порывы ветра до 14 м/с.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Елена Степанова
порт Кавказ сигнал бедствия грузовое судно
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