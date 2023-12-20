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Новый год 2024 ,  
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Оливье с колбасой за год подорожал на 8,7%

Индекс оливье с колбасой составил 204 рубля 83 копейки
Сюжет
Новый год 2024
Индекс салата оливье с колбасой за год вырос на 8,7%, с рыбой — на 3,7%, с грибами — на 5,6%. Дешевле всего салат обойдется в Мордовии — 161 руб., дороже — на Чукотке — 478 руб.
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Центр стратегических разработок (ЦСР) рассчитал индекс салата оливье, проанализировав рецепты трех его разновидностей, которые предпочитают россияне. Речь идет о таких основных компонентах, как колбаса или рыба, а также вегетарианском варианте этого блюда.

«Индекс оливье» за год вырос на 15%
Общество
Фото:Rashid Valitov / Shutterstock

Согласно исследованию ЦСР, цена набора продуктов, входящих в состав наиболее распространенного варианта оливье с вареной колбасой, в среднем по России выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2022 года и составила 204 руб. 83 коп. При этом, отмечают аналитики, наименьший индекс такого варианта оливье зафиксирован в Мордовии (около 161 руб.), а наибольший — на Чукотке (около 478 руб.).

В ЦСР объяснили рост стоимости оливье с колбасой подорожанием яиц более чем на 40% и спрогнозировали сохранение этого ценового уровня до Старого Нового года. «Также для любителей заменить колбасу на курицу отметим, что, по статистике, птица дешевле», — подчеркнули в организации.

Вегетарианский новогодний салат, по подсчетам экспертов, получился одним из самых недорогих для россиян из-за отсутствия в рецепте яиц. По данным ЦСР, в среднем по России грибной оливье за последний год подорожал на 5,6% и его средняя стоимость составила 165 руб. 7 коп. Наименьший индекс вегетарианского салата зафиксировали в Белгородской (около 106 руб.), Липецкой (114 руб.) и Тамбовской (118 руб.) областях.

Средний по России рост цен на салат с деликатесной рыбой по итогам года продемонстрировал самое низкое значение — 3,7%. По данным ЦСР, его стоимость составила 599 руб. 53 коп. Эксперты связывают это с рекордным с 2018 года уловом лосося, что сдержало ценовую динамику. Согласно их расчетам, дешевле всего продукты для оливье с рыбой будут стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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По словам первого заместителя генерального директора ЦСР Бориса Копейкина, расчеты индекса оливье были сделаны на основе опубликованных Росстатом цен на продукты и ограничены набором тех товаров, которые занимают заметную долю в потреблении по данным статистики. В компании отмечают, что при определении оптимального объема праздничного салата также придерживались принципа «рационального потребления, а не объедания и изготовления тазиками», поэтому пришли к выводу, что для среднестатистической семьи из трех-четырех человек на новогоднем столе достаточно порции около 200 г на человека. В индексе не учитывали затраты электроэнергии — около 1,2 кВт или 0,028 куб. м газа, для того чтобы отварить овощи и яйца, а также расход воды — примерно 0,01 куб. м для варки и охлаждения, добавили в ЦСР.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам ноября достигла 7,5%, что совпало с прогнозными ожиданиями Центробанка и Минэкономразвития. Опрошенные Банком России аналитики считают, что рост цен по итогам года составит 7,6%. Глава государства Владимир Путин в свою очередь допустил в ходе прямой линии 14 декабря ускорение к концу года роста цен до 8%.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Новый год Центр стратегических разработок индекс оливье салат «Оливье»
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