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Продюсер Харви Вайнштейн обжаловал приговор по делу об изнасиловании

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн (Фото: Lev Radin / Global Look Press)

Адвокаты кинопродюсера Харви Вайнштейна подали апелляционную жалобу в рамках дела о сексуальных домогательствах и изнасиловании, по которому его признали виновным и приговорили к 23 годам лишения свободы, сообщает CNBC.

Текст документа насчитывает 166 страниц. В жалобе защитники Вайнштейна указали семь оснований для отмены обвинительного приговора. Среди них — отказ их подзащитному в праве на беспристрастное судебное разбирательство.

Речь, в частности, идет о том, что участница коллегии присяжных написала автобиографическую книгу, в которой говорила о нападках пожилых мужчин на молодых женщин. При этом о содержании книги она в ходе отбора участников коллегии солгала, говорят адвокаты.

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Харви Вайнштейн (справа)

Кроме того, по мнению юристов, в ходе судебного заседания рассматривались случаи ненадлежащего сексуального поведения продюсера, которые не были связаны с конкретными обвинениями.

Приговор Вайнштейну вынесли в марте прошлого года. Его признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени.

Жертвой продюсера была признана участница «Проекта Подиум» Мириам Хейли. Суд признал, что Вайнштейн ее изнасиловал. Кроме того, суд признал, что подсудимый совершал сексуальные домогательства против голливудских звезд, в том числе Анджелины Джоли, Умы Турман, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд и т.д.

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В январе этого года суд одобрил план ликвидации продюсерской компании Вайнштейна. Среди прочего предприятие обязали выплатить $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств продюсера.

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