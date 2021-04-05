Продюсер Харви Вайнштейн обжаловал приговор по делу об изнасиловании

Харви Вайнштейн (Фото: Lev Radin / Global Look Press)

Адвокаты кинопродюсера Харви Вайнштейна подали апелляционную жалобу в рамках дела о сексуальных домогательствах и изнасиловании, по которому его признали виновным и приговорили к 23 годам лишения свободы, сообщает CNBC.

Текст документа насчитывает 166 страниц. В жалобе защитники Вайнштейна указали семь оснований для отмены обвинительного приговора. Среди них — отказ их подзащитному в праве на беспристрастное судебное разбирательство.

Речь, в частности, идет о том, что участница коллегии присяжных написала автобиографическую книгу, в которой говорила о нападках пожилых мужчин на молодых женщин. При этом о содержании книги она в ходе отбора участников коллегии солгала, говорят адвокаты.

Кроме того, по мнению юристов, в ходе судебного заседания рассматривались случаи ненадлежащего сексуального поведения продюсера, которые не были связаны с конкретными обвинениями.