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Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк
Минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 л с нового года вырастет на 7%. Также вырастут цены на бренди и коньяк

Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия крепостью свыше 28 процентов.

Так, минимальная цена за бутылку водки крепостью 40 градусов и объемом 0,5 литра вырастет с 215 руб. до 230 руб., то есть на 7%. Закупочная цена при этом вырастет со 181 руб. до 193 руб.

Минимальная розничная цена на бренди и другую продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, составляет 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции (вместо 307 руб.).

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Что касается коньяка, то его минимальная стоимость вырастет с 388 руб. до 433 руб.

В соответствии с другим документом Минфина увеличивается минимальная закупочная цена и на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Она составит с 1 января 2020 года 57 руб. за литр.

Увеличить минимальную цену на крепкий алкоголь в Минфине предложили еще в октябре. Такую меру в ведомстве объяснили повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также с инфляцией.

Автор: Артем Филипенок
Теги: алкоголь, минимальная цена
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