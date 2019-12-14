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Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного алкоголя

Алкоголь следует покупать только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство не рекомендует приобретать спиртное в киосках, павильонах, с рук или через интернет. «Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь», — предупреждает служба.

Как напоминает Роспотребнадзор, на упаковке должна быть федеральная или акцизная марка, а также штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и иными данными. Название продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Общество
Эксперты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год

По данным исследования Nielsen, россияне готовы потратить в среднем 3,7 тыс. руб. на покупку алкоголя для новогоднего стола. Большинство респондентов (84%) собираются приобрести к новогоднему ужину шампанское и игристые вина, 59% — вино, а 40% — водку.

При этом исследование сервиса Rate&Goods показало, что около трети всех предпраздничных покупок алкоголя (33,97%) составляет пиво. На втором месте оказалось шампанское с 14,93%, на третьем - вино с 12,53%.
 

Теги: Роспотребнадзор, алкоголь
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