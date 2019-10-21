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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года могут увеличиться. Проект соответствующего приказа опубликовал Минфин на федеральном портале проектов правовых актов.

Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

В приложении к документу указывается, что МРЦ на водку, ликеро-водочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% составит 230 руб. за 0,5 л. Рост цен связан с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также с инфляцией, отмечается в пояснительной записке к приказу.

Увеличить минимальные цены на водку до 230 руб. в Минфине предложили в начале октября. По словам главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова, такую цену в ведомстве считают «достаточной». Кроме того, Сазанов сообщал о возможном повышении МРЦ на коньяк до 420–430 руб.

В феврале Минфин подготовил проект постановления правительства, который позволяет ведомству устанавливать МРЦ любого алкоголя.

Теги: Цены, водка, крепкий алкоголь
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