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Стрельба на Лубянке ,  
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СМИ сообщили о бомбе или ее муляже у стрелка с Лубянки
По предварительным данным, у нападавшего была коробка с прикрепленным телефоном. Чтобы выяснить, настоящее ли это взрывное устройство или муляж, его отправят на экспертизу
Фото: Владислав Шатило / РБК

У стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в центре Москвы 19 декабря, была при себе коробка с прикрепленным мобильным телефоном, предположительно это взрывное устройство, его отправили в лабораторию, пишет Mash.

По данным Baza, при себе у стрелка была не только бомба, соединенная с телефоном, но и гранаты. «Коммерсантъ» пишет, что рюкзак злоумышленника обстреляли из гидропушки, а затем поместили во взрывозащитный контейнер. Выяснить, была ли в нем бомба или муляж, предстоит сотрудникам ФСБ.

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
Общество

Вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Один сотрудник ведомства погиб, пострадали пять человек, в том числе четыре сотрудника спецслужбы. Стрелок был ликвидирован.

Злоумышленником оказался житель Подмосковья, говорил РБК близкий к ФСБ источник. По данным Baza, «КП» и РЕН ТВ, стрелка зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Человек с таким именем в 2014 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в подмосковной Электростали, однако через год прекратил работу в статусе ИП. Кроме того, некий Е.Манюров практиковался в стрельбе в клубе ДОСААФ. По словам тренера, он занимался всего три месяца и плохо стрелял. Его мать рассказала, что сын работал в охранных фирмах, но потом «отовсюду уволился».

Официальной информации о личности стрелка и его мотивах нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теги: Лубянка, стрельба
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