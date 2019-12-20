СМИ сообщили о бомбе или ее муляже у стрелка с Лубянки

СМИ сообщили о бомбе или ее муляже у стрелка с Лубянки

По предварительным данным, у нападавшего была коробка с прикрепленным телефоном. Чтобы выяснить, настоящее ли это взрывное устройство или муляж, его отправят на экспертизу

Фото: Владислав Шатило / РБК

У стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в центре Москвы 19 декабря, была при себе коробка с прикрепленным мобильным телефоном, предположительно это взрывное устройство, его отправили в лабораторию, пишет Mash.

По данным Baza, при себе у стрелка была не только бомба, соединенная с телефоном, но и гранаты. «Коммерсантъ» пишет, что рюкзак злоумышленника обстреляли из гидропушки, а затем поместили во взрывозащитный контейнер. Выяснить, была ли в нем бомба или муляж, предстоит сотрудникам ФСБ.

Вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Один сотрудник ведомства погиб, пострадали пять человек, в том числе четыре сотрудника спецслужбы. Стрелок был ликвидирован.

Злоумышленником оказался житель Подмосковья, говорил РБК близкий к ФСБ источник. По данным Baza, «КП» и РЕН ТВ, стрелка зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет.