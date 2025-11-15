В Госдуме обсудят запрет продавать детям имитирующие алкоголь напитки
В Госдуме обсуждают введение запрета на продажу детям безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, в последние годы выросли продажи безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Он привел оценку экспертов, согласно которой около 21% покупателей составляют подростки в возрасте 16-17 лет. Еще 6% приходится на детей 10-13 лет.
Как отметил Володин, врачи пришли к выводу, что употребление такой продукции вызывает у несовершеннолетних пристрастие ко вкусу алкогольных напитков, формирует ритуал ассоциации с удовольствием от распития алкоголя и нездоровый интерес к нему.
«Все это пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья. В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — заключил Володин.
С 1 марта 2025 года в России запрещено продавать детям до 18 лет энергетические напитки. До закрепления запрета на федеральном уровне ограничения о продаже энергетиков детям действовали на территории 65 регионов страны.
