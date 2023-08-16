Прокуратура попросила осудить экс-главу района Подмосковья на 22 года

Александр Постригань (Фото: Hozaykatajgi / Wikipedia)

Гособвинение запросило 22 года колонии бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

В 2020 году Постриганя уже приговорили к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию. Также ему был выписан штраф в размере 116 млн руб.

Ранее следствие сообщало, что экс-чиновника будут судить за создание преступного сообщества, которое промышляло в Клинском районе с лета 2003 года по лето 2018-го.

«Государственный обвинитель просил суд признать Постриганя виновным в совершении 17 инкриминируемых преступлений (создание преступного сообщества и руководство им, мошенничество, присвоение, легализация) и предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом 117 млн руб. с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на пять лет и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с Постриганем судят трех его предполагаемых сообщников. Им тоже вменяют присвоение, мошенничество и отмывание преступных доходов. Прокурор предложил суду назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до шести лет.