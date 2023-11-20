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Суд в Испании заменил Шакире тюремный срок штрафом

Шакира согласилась уплатить штраф по делу об уходе от налогов в Испании
Певица достигла соглашения с властями Испании по делу о неуплате налогов. Суд назначил ей более €7,3 млн штрафа, а также приговорил к трем годам заключения, но срок был заменен выплатой еще €432 тыс.
Шакира (в центре)
Шакира (в центре) (Фото: Albert Gea / Reuters)

Колумбийская певица Шакира признала вину по делу о неуплате налогов в Испании. Суд обязал ее выплатить штраф €7,3 млн, а также приговорил к трем годам лишения свободы, но тюремный срок заменили выплатой еще €432 тыс., передает El Mundo.

Расследование длилось несколько лет. Испанские власти обвинили артистку в уклонении от уплаты налогов по шести эпизодам с 2012 по 2014 год. Следствие считает, что тогда Шакира жила в Барселоне не менее 183 дней, что делает ее налоговым резидентом Испании, но та налогов не платила. Сама же певица утверждала, что жила на Багамах.

С 2010 года Шакира состояла в отношениях с испанским футболистом, бывшим игроком «Барселоны» Жераром Пике. У пары двое детей. В июне прошлого года супруги расстались.

Обвинение основывалось на отчетах о посещении Шакирой парикмахерских и салонов красоты в Барселоне, клиники во время беременности, а также об аренде студии звукозаписи недалеко от города. El Mundo отмечает, что в связи с достижением соглашения в суде не будут раскрыты эти и другие подробности жизни певицы.

Суд признал смягчающим обстоятельством уплату певицей в казну налогов с процентами на €14,5 млн.

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Бизнес
Шакира

«Я чувствовала себя готовой предстать перед судом и отстаивать свою невиновность. Мои адвокаты были убеждены, что мы выиграли суд. Однако после многих лет борьбы я принял это решение. <...> Я пришла к выводу, что победа не является триумфом, если ценой этого является кража стольких лет твоей жизни», — приводятся в заявлении стороны защиты слова Шакиры.

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Как пишет El Mundo, против певицы возбуждено еще одно дело о мошенничестве: с нее требуют задолженность в размере €6,7 млн подоходного налога и налога на богатство за 2018 год.

В прошлом году испанская прокуратура потребовала для Шакиры восемь лет два месяца тюремного заключения, а также штраф в размере €23,7 млн. Певица возместила ущерб с процентами, но это не означало автоматической отмены судебного разбирательства. El País отмечала, что она могла избежать суда, пойдя на соглашение, которое предложили власти, однако несколько раз отказывалась.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Испания Шакира уклонение от уплаты налогов штраф
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