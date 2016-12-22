Испанская прокуратура подаст иск против певицы Шакиры

Шакиру подозревают в налоговом мошенничестве. По данным правоохранительных органов Испании, она с 2012 по 2014 год уклонилась от уплаты свыше €14 млн

Шакира (Фото: Michel Euler / AP)

Прокуратура Барселоны подаст иск против певицы Шакиры за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Pais со ссылкой на источники. О том, что против Шакиры будет заведено уголовное дело, пишет также Europa Press со ссылкой на текст иска.

Налоговая служба королевства завершила расследование в отношении колумбийской певицы и пришла к заключению, что с 2012 по 2014 год она скрывала, что проживает на территории страны более 183 дней в год, а значит, уклонялась от уплаты налогов с доходов, полученных в это время. Общая сумма задолженности составила более €14,5 млн.

С 2010 года колумбийка состоит в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике, за это время у пары родились двое детей. На учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году.

По закону, если человек проводит в Испании полгода плюс один день, он считается резидентом, а его доходы, полученные в любой стране мира, подлежат налогообложению.

Как отмечает El Pais, налоговая служба пыталась доказать, что Шакира проводила в Испании большую часть года и до 2015 года, используя для анализа в том числе записи в соцсетях певицы и опрашивая тех, с кем она контактирует в повседневной жизни.

Доказать, что о​на с 2012 по 2014 год проводила в Испании более 180 дней, у налоговых служб не получилось (наиболее близок к этому числу 2014 год, со 140 днями, которые Шакира провела в стране). Однако налоговая служба пришла к выводу, что Шакира все равно должна заплатить налоги, так как ее отсутствие в стране было «спорадическим» и обусловлено ее работой.

Источники издания, близкие к защите певицы отмечают, что это первый случай, когда закон интерпретируется таким образом, и указывают, что это вопрос должен решаться в административном порядке.