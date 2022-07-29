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Прокуратура запросила для Шакиры восемь лет тюрьмы по делу о налогах

Испанские власти считают, что певица с 2012 по 2014 год не платила налоги, хотя жила в Барселоне. Сама Шакира утверждает, что в это время жила на Багамах. Она уже погасила налоговую задолженность, но ей все равно грозит тюрьма
Шакира
Шакира (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Прокуратура Барселоны запросила восемь лет и два месяца тюремного заключения для колумбийской певицы Шакиры по делу о неуплате налогов на €14,5 млн, сообщает газета El Pais. Кроме того, гособвинение потребовало уплаты штрафа в размере €23,7 млн.

Расследование по делу ведется уже несколько лет. В ближайшие недели начнется судебное разбирательство. Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов по шести эпизодам в период с 2012 по 2014 год. Власти полагают, что в этот период она жила в Барселоне 183 и больше дней, что делает ее налоговым резидентом Испании, но налоги не платила. Сама певица утверждает, что в это время жила на Багамах.

Как пишет El Pais, обвинение основано на отчетах о посещении Шакирой парикмахерских и салонов красоты в Барселоне, клиники во время беременности, а также об аренде студии звукозаписи недалеко от Барселоны. Прокуратура также утверждает, что Шакира с 2013 года владеет домом в провинции Барселона вместе с защитником «Барселоны» Жераром Пике (у пары двое детей, однако недавно певица и футболист объявили о расставании), а также зарегистрировала первого ребенка в барселонском ЗАГСе.

Шакиру обвинили в уклонении от уплаты налогов в Испании
Стиль
Фото:Kevin Winter/Getty Images

Шакира уже возместила ущерб вместе с процентами на общую сумму €23,7 млн, пишет газета, однако это не означало автоматической отмены судебного разбирательства. Избежать суда певица могла бы, пойдя на соглашение, которое ей предложила испанская прокуратура, однако она несколько раз отказывалась. Последний раз это произошло 27 июля, сообщала El Pais.

Шакира утверждает, что, учитывая погашение имевшейся у нее задолженности, она невиновна и считает судебное преследование чрезмерным. Она также обвиняет прокуратуру в использовании неправомерных средств давления.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Шакира Испания Барселона уклонение от уплаты налогов
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