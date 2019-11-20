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В США объявили номинантов на премию «Грэмми-2020»
Больше всего номинаций у Билли Айлиш — семь, певицы Lizzo — восемь и девять номинаций, в том числе за «Лучший дебют», у рэпера Lil Nas X
Билли Айлиш (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию «Грэмми», вручение которой состоится 27 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Список опубликован на официальном сайте.

Американская 17-летняя певица Билли Айлиш представлена в шести номинациях. В 2019 году ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил рейтинг лучших альбомов американского музыкального еженедельника Billboard 200. За «Грэмми» Айлиш поборется в категориях «Лучшая запись года», «Альбом года», «Песня года» (за трек Bad guy), «Лучший новый исполнитель», «Лучшее поп-сольное исполнение» и «Лучший поп-альбом».

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Больше, чем у Айлиш, номинаций на премию у певицы Lizzo, выпустившей в апреле третий альбом Cuz I Love You, — восемь позиций в премии, включая «Запись года». Кроме того, девять номинаций, в том числе за «Лучший дебют», у рэпера Lil Nas X, чья первая пластинка «7» вышла в конце июня текущего года.

Всего среди номинантов в категории «Запись года» указаны американская инди-фолк-группа Bon Iver «Hey, Ma», певица Ариана Гранде «7 Rings», Халид «Talk», Lil Nas X «Old Town Road», а также Post Malone и Суэй Ли «Sunflower». В число претендентов в категории «Лучший новый исполнитель» вошли Билли Айлиш, Мэгги Роджерс и Лиззо (Мелисса Вивиан Джеферсон), рэпер Lil Nas X, группы Black Pumas и Tank and the Bangas, испанская исполнительница Росалия, британка Йола.

За звание «Альбом года» будут бороться Bon Iver (альбом I, I), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Билли Айлиш (When We All Asleep, Where Do Wer Go?), Ариана Гранде (Thank U, Next), H.E.R. (I Used To Know Her), Lil Nas X (7), певица Lizzo (Cuz I Love You (Deluxe)) и рок-группа Vampire Weekend (Father of the Bride). В номинации «Песня года» — «Always Remember Us This Way» Леди Гаги, «Lover» Тейлор Свифт, «Norman F***ing Rockwell» Ланы Дель Рей, «Bad Guy» Билли Айлиш, «Bring My Flowers Now» кантри-певицы Тани Такер, «Hard Place» певицы H.E.R., «Someone You Loved» британца Льюиса Капальди и «Truth Hurts» Lizzo.

62-я церемония «Грэмми» состоится 26 января. Ее будет вести певица Алиша Киз.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Грэмми, певица, премия
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