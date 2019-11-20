В США объявили номинантов на премию «Грэмми-2020»

Больше всего номинаций у Билли Айлиш — семь, певицы Lizzo — восемь и девять номинаций, в том числе за «Лучший дебют», у рэпера Lil Nas X

Билли Айлиш (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию «Грэмми», вручение которой состоится 27 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Список опубликован на официальном сайте.

Американская 17-летняя певица Билли Айлиш представлена в шести номинациях. В 2019 году ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил рейтинг лучших альбомов американского музыкального еженедельника Billboard 200. За «Грэмми» Айлиш поборется в категориях «Лучшая запись года», «Альбом года», «Песня года» (за трек Bad guy), «Лучший новый исполнитель», «Лучшее поп-сольное исполнение» и «Лучший поп-альбом».

Больше, чем у Айлиш, номинаций на премию у певицы Lizzo, выпустившей в апреле третий альбом Cuz I Love You, — восемь позиций в премии, включая «Запись года». Кроме того, девять номинаций, в том числе за «Лучший дебют», у рэпера Lil Nas X, чья первая пластинка «7» вышла в конце июня текущего года.

Всего среди номинантов в категории «Запись года» указаны американская инди-фолк-группа Bon Iver «Hey, Ma», певица Ариана Гранде «7 Rings», Халид «Talk», Lil Nas X «Old Town Road», а также Post Malone и Суэй Ли «Sunflower». В число претендентов в категории «Лучший новый исполнитель» вошли Билли Айлиш, Мэгги Роджерс и Лиззо (Мелисса Вивиан Джеферсон), рэпер Lil Nas X, группы Black Pumas и Tank and the Bangas, испанская исполнительница Росалия, британка Йола.