В США объявили номинантов на премию «Грэмми-2020»

За звание «Альбом года» будут бороться Bon Iver (альбом I, I), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Билли Айлиш (When We All Asleep, Where Do Wer Go?), Ариана Гранде (Thank U, Next), H.E.R. (I Used To Know Her), Lil Nas X (7), певица Lizzo (Cuz I Love You (Deluxe)) и рок-группа Vampire Weekend (Father of the Bride). В номинации «Песня года» — «Always Remember Us This Way» Леди Гаги, «Lover» Тейлор Свифт, «Norman F***ing Rockwell» Ланы Дель Рей, «Bad Guy» Билли Айлиш, «Bring My Flowers Now» кантри-певицы Тани Такер, «Hard Place» певицы H.E.R., «Someone You Loved» британца Льюиса Капальди и «Truth Hurts» Lizzo.

62-я церемония «Грэмми» состоится 26 января. Ее будет вести певица Алиша Киз.