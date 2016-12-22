На Украине 84-летнего ученого приговорили к 12 годам за шпионаж на Россию

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил жителя города к 12 годам лишения свободы за сбор для российских спецслужб секретных данных о заказах Минобороны, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
В сообщении ведомства отмечается, что данные, которые подсудимый планировал передать России, составляют государственную тайну, а потому суд признал его виновным в государственной измене.
По данным информагентства УНИАН, речь идет о 84-летнем ученом Мехти Логунове, который был арестован в сентябре 2017 года. Тогда УНИАН сообщало, что на Логунова работала группа из 18 человек, собиравшая сведения о военных объектах, а также работе Харьковского физико-технического института, в том числе о местах хранения радиоактивных отходов. По данным УНИАН, Логунов был задержан СБУ после того, как попытался получить доступ к новой технологии «усиления брони».
«Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор районного суда в силу пока не вступил, так как защита Логунова намерена его обжаловать. Сам он находится под стражей.